Iker Casillas, federasyon başkanlığına soyunuyor!

Spor Arena Dış Haberler | İspanyol futbolunun yaşayan efsanelerinden olan Iker Casillas, federasyon başkanlığı için kollarını sıvadı.

Kariyerine Porto'da devam eden ancak geçirdiği rahatsızlık sebebiyle futbola ara veren İspanyol eldivenin, bir sonraki seçimlerde İspanya Futbol Federasyonu başkanlığına aday olacağı kaydedildi.

Iker Casillas'ın olası başkanlığını okurlarına soran Marca Gazetesi, taraftarların bu gelişmeye son derece sıcak baktığını ve kendisine güven duyulduğunu açıkladı.

Marca'nın yaptığı ankette taraftarlardan yüzde 93'ü Iker Casillas'ın başarılı bir başkan olacağına inanıyor.

Aynı ankette yine yüzde 96'lık bir kesim, Iker Casillas'ı mevcut başkan Luis Rubiales'e tercih etmeye hazır.

Marca, taraflı tarafsız her takımın taraftarının sempati duyduğu Iker Casillas'ın federasyon başkanlığı için doğru aday olduğu görüşünde.

Iker Casillas'ın muhtemel başkanlığı hakkında konuşan İspanya Futbolcular Birliği Başkanı David Aganzo, İspanyol eldivenden övgü dolu sözlerle bahsetti.

Aganzo, "Federasyon başkanın eski bir futbolcu olmasından son derece memnuniyet duyarım. Iker Casillas'ı 30 seneden aşkın süredir tanırım. Tıpkı mevcut başkan Rubiales gibi futbolu çok seven birisidir. Casillas seçilmesi halinde mükemmel bir başkan olacaktır." dedi.

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