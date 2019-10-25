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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.10.2019 - 16:47, Son Güncelleme:

iddaa'da günün banko, en çok oynanan maçları burada! Misli.com yazarları önerdi...

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iddaa'da günün banko, en çok oynanan maçları burada! Misli.com yazarları önerdi...

Misli.com’da günün en çok oynanan bahislerini ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

İşte o maçlar ve uzman iddaa yorumları...

Southampton - Leicester City: MS2 - 2,05

Misli.com üyelerinin %35’i Leicester City’nin deplasmandan 3 puanla döneceği görüşünde...

- Misli.com yazarı Murat Fevzi Tanırlı ise; "Haftanın açılışı gollü maçla olmaya aday." dedi ve ÜST alternatiflerine yöneldi.

iddaada günün banko, en çok oynanan maçları burada Misli.com yazarları önerdi...

Mainz - Köln: 2.5 ÜST - 1,48

- Bu karşılaşmaya bahis oynayan Misli.com üyelerinin %17’si, maçta en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor...

- Misli.com yazarı Fatih Demireli ise; "Köln istediği puanları henüz alamadı ama birçok maçta kısa dönemler olsa da, potansiyelini gösterdi." dedi ve "0,2 Çifte Şans" alternatifine yöneldi.

Nantes - Monaco: 2.5 ÜST - 1,80

- Saat 21:45'te başlayacak mücadeleye Misli.com üyelerinin %12'si 2.5 ÜST oynamış durumda...

- Misli.com yazarı Burak Sarıaslan; "Ligin en iyi performans gösteren takımlarından birisi olan Nantes ile maçları en keyifli geçen takımların başında gelen Monaco karşı karşıya..." dedi ve o da 2.5 ÜST önerdi.

Misli.com'da en çok oynanan bahisler kaçmaz, incelemek için buraya tıklayın!

Monaco'nun 2019-20 sezonuna nasıl başladığını izleyelim...

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