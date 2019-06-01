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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
01.06.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

İbrahim Üzülmez: "Kasımpaşa'da en önemli görevim..."

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İbrahim Üzülmez: "Kasımpaşa'da en önemli görevim..."

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törene Üzülmez'in yanı sıra Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Saraç ve sportif direktör yardımcısı Emir Saraç katıldı.

İbrahim Üzülmez, yaptığı açıklamada, büyük bir kulübe geldiğini belirterek, "Hayırlı olsun. Hedefleri olan bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Daha önce bıraktığımız güzel izleri burada da devam ettirmek istiyoruz. Bana bu imkanı sunan sayın başkan Turgay Ciner ve Mehmet Fatih Saraç abime çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'nın Spor Toto Süper Lig'in köklü camiaları arasında yer aldığını vurgulayan Üzülmez, "Bir hedefimiz var. Bu doğrultuda en doğru kararın burası olacağını düşünüyorum. Kasımpaşa, bu ligin köklü takımlarından. Daha önce bir karakter ortaya koymuştuk. Doğru işler yaptık. Bu bayrağı daha ileri taşımak en büyük hedefimiz. Zor bir görev ama zorlukların üstesinden gelebilecek karaktere sahibim. İyi, mücadeleci ve sahaya karakter koyan bir takım ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Kaybederken de herkesin alkışlayabileceği bir takım ortaya çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

Lacivert-beyazlı takımın çok iyi bir tesise sahip olduğunu aktaran 45 yaşındaki teknik adam, "Türkiye'de tesislerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burası, örnek alınabilecek tesislerden biri. En büyük hedefim bu takımı ileriye taşımak. Bir yapım ve karakterim var. Bunu oyuncularıma aşılayıp, sahada formasına sahip çıkan, beraber hareket eden ve doğru işler yapan bir takım ortaya çıkarmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

İbrahim Üzülmez: Kasımpaşada en önemli görevim...

- "İlk defa Süper Lig'de çalışacak algısını yıkmak istiyorum"

İbrahim Üzülmez, Spor Toto Süper Lig deneyiminin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği ile Spor Toto 1. Lig'de şampiyon oldum ama İbrahim Üzülmez ilk defa Süper Lig'de çalışacak algısı var. Bu algıyı yıkmak istiyorum. Daha önce İlhan Cavcav zamanında Gençlerbirliği'ni 13 puanda alıp, 32 puan kazanarak 45 puanla ligi tamamlamıştık. Yıllar geçtikçe bazı şeyler unutuluyor. Süper Lig deneyimim var. Gittiğim her takımda bir iz bıraktım. Süper Lig'de de bu başarıyı devam ettirmek istiyorum. Yapım ve karakterimle bu camiayla özdeşleşeceğimi düşünüyorum. Sezon başlarında, doğru bir yapılanma çok önemli. Hedeflere ulaşmak adına, doğru oyuncu transfer etmek en büyük arzumuz ve isteğimiz."

- "Altyapından oyuncu çıkarmak en önemli görevimiz olacak"

İbrahim Üzülmez, Kasımpaşa'da altyapından A takıma oyuncu çıkarmanın en önemli görevleri arasında yer alacağını kaydetti.

Türkiye'de altyapılarda çok yetenekli oyuncuların bulunduğunu fakat mantalite eksikliği olduğunu dile getiren Üzülmez, "Çok yetenekli oyuncular var ama bir hedef belirlemiyorlar. Gençlere çok değer veriyorum. Ama mantalite anlamında çok iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hedef belirlenip ardından çalışmak gerek. Kasımpaşa'da altyapından A takıma oyuncu çıkarmak en önemli görevlerimizden birisi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından İbrahim Üzülmez, 1 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. 

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