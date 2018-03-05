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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerFutbol Haberleriİbnrahim Üzülmez: 4-5 oyuncumuzu dinlendireceğiz
Futbol İbnrahim Üzülmez: 4-5 oyuncumuzu dinlendireceğiz
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Futbol
05.03.2018 - 18:30, Son Güncelleme:

İbnrahim Üzülmez: 4-5 oyuncumuzu dinlendireceğiz

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, Gaziantepspor mücadelesinde zorlu fikstürü düşünerek bazı oyuncuları dinlendirebileceğini söyledi.

Üzülmez, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Tetiş Yapı Elazığspor ve Samsunspor maçlarında ikişer puan kaybettiklerini, Samsunspor maçının ilk yarısında ikinci yarının en kötü karşılaşmasını oynadıklarını belirtti.

Hedefe giden takımların sezon içerisinde bazı maçları böyle oynayabileceğini ifade eden Üzülmez, "Son haftalarda rakibe karşı cömert davranıyoruz. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz. Çok çalışmamıza rağmen ofansif olarak pozisyonları değerlendiremeyince sorun yaşıyoruz. Rakiplerimizin kaybettiği haftada aldığımız bir puan bize avantaj getirdi." dedi.

İbrahim Üzülmez, hedeflerinin seri yakalamak olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temkinli olmak gerekiyor. Rakiplerimiz puan kaybediyor ama biz de son iki haftada 4 puan kaybettik. Yarışta kopma olacağını zannetmiyorum. Ligin 30. haftaya kadar devam edeceğini düşünüyorum. Elazığspor ve Boluspor da şampiyonluk yarışının içinde olacaktır. Bu lig, çok çetin bir lig. Tedbiri elden bırakmamamız lazım. Hücum varyasyonlarında daha dikkatli olmamız gerekiyor."

Gaziantepspor maçında kadro değişikliğine gidebileceği yönünde değerlendirmelerde bulunan Üzülmez, "Gaziantepspor maçının ardından cumartesi günü Boluspor ile zor bir maç oynayacağız. Fazla dinlenme şansımız olmayacak. Perşembe günü Bolu'ya gideceğiz. Gaziantepspor maçında dört veya beş oyuncumuzu dinlendirmeyi düşünüyoruz. Rotasyon yapmamız lazım ama her oyuncu da bu takımda hazır olmalı." ifadelerini kullandı.
Vedat Muric'in ikinci yarıya iyi başladığını ama şanssız bir dönem yaşadığını vurgulayan Üzülmez, şunları kaydetti:

"Vedat bizim için çok önemli. Vedat için çok konuşuldu. Nazara mı geldi, bilemiyorum ama önümüzdeki dönem çok katkı sağlayacaktır. Kadro için çok değerli oyunculardan birisi. Gaziantepspor karşılaşmasında birçok yeni oyuncu sahada olacaktır. Katkı sağlamaya çalışacaklardır. Her oyuncumuza eşit mesafedeyiz. Eski ya da yeni hiç fark etmez. Bizi ileriye kim taşıyacaksa adaletli bir şekilde forma dağıtmaya çalışıyoruz."

Üzülmez, yarış içerisindeki takım sayısının arttığını da belirterek, iki veya üç maçlık bir serinin şampiyonluk yarışında işlerini kolaylaştıracağına inandığını sözlerine ekledi.

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