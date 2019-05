Hüseyin Eroğlu: "Süper Lig’e çıkınca da yabancı yok"

Ligde milli maç arasından sonra 3 maç üst üste kaybederek düşüşe geçtiklerini ancak daha sonra toparlanarak yeniden çıkış yakaladıklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Üç maçımızı kaybetmemiz bizi hedeften uzaklaştırdı, elimizdeki avantajı korusaydık belki de direkt Süper Lig’e çıkabilirdik. Son 3 maçtır kazanıyoruz, toparlandık ve 9 puan elde ettik. Şu an ilk 6’dayız. Önemli olan finişi en iyi şekilde bitirmek. Boluspor ve Giresunspor maçlarını kazanırsak rakiplerin alacağı sonuçlara bakmaksızın hedeflediğimiz ilk 6’da olacağız" dedi.



Boluspor’un iddiasını kaybettiğini, ancak ligi iyi yerde bitirmek için mücadele edeceğini dile getiren teknik patron Eroğlu, "İyi bir kadroya sahipler. Bizim galibiyete daha çok ihtiyacımız var. Rakibin maça rahat çıkacak olması bizim için dezavantaj. Giresunspor da ligde kalmayı garantiledi. Biz 2 maçı da kazanıp Play-Off’ta olmak istiyoruz. Rakiplerimize saygı duyuyoruz ancak kendi oyun felsefemizi sahaya yansıtıp 6 puan alacak güçteyiz. Sinan, Serdar, Enes gibi önemli sakatlarımız var ancak takımıma güveniyorum. Play-Off’u daha önce 3 kez kıl payı kaçırdık. İyi durumdayız, ilk 6’da olduğumuzda en büyük favoriyiz. Ancak ilk hedefimiz Play-Off’a kalmak" diye konuştu.



PLAY-OFF LİGDEN FARKLI



Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Süper Lig’e çıkmak üzere olan lider Gençlerbirliği ve Denizlispor’u birer kez yendiklerini hatırlatarak, "Şansız puan kayıpları yaşamasaydık ilk 2’nin içerisinde olabilirdik. Hiçbir takımdan korkmuyoruz. Play-Off maçları farklı olur tabi. Ligden ayrı bir statü. Gol yememen, skoru koruman gerekiyor. Zor maçlar. Şu an Şampiyonlar Ligi’nde enteresan maçlar oynanıyor. Öncelikli hedefimiz ilk 6, bunu başarıp, kısa sürede oyun sistemimizi Play-Off’a adapte etmeliyiz" yorumu yaptı.



"ÇIKSAK DA YABANCI YOK"



Spor Toto 1’inci Lig’de kulüp felsefesi gereği yabancı futbolcu oynatmayan tek takım olan Altınordu’da teknik direktör Eroğlu, Süper Lig’e çıksalar da bu geleneği sürdüreceklerini söyledi.

Eroğlu, "Erken konuşmak istemiyorum ama Süper Lig’e çıksak dahi yabancı oyuncu kullanmayacağız. Bu toprakların çocuklarıyla, Türk çocuklarımızla oynayacağız. Ben orada da başarılı olabileceğimizi söyleyebilirim. En büyük gücümüz oyun sistemimiz, oyun planımız. Kolay değil hiçbir şey, Süper Lig’de fark yaratan yabancılar var ama ülkemizde futbol bireysel oynanıyor. Biz takım oyunumuzdan taviz vermeyeceğiz. 1. Lig’e çıktığımızda da herkes, ’Yabancısız, gençlerle olmaz’ diyordu. Futbol anlamında lige renk kattık. Herkesin ikinci takımı olmayı başardık. Tüm futbol kamuoyunun Altınordu’dan övgülerle söz etmesi bizi mutlu ediyor. Bunları Süper Lig’e çıktığımızda da yaşayacağımızı söyleyebilirim" şeklinde konuştu.





BARIŞ ORHUNBİLGE: TÜRK GENÇLERİNE İNANIYORUZ



Altınordu CEO’su Barış Orhunbilge, kulübün başarısı için 7-24 mesai yaptıklarını söyledi.

Haftalık sonuçlara göre yaşamadıklarını belirten Barış Orhunbilge, "Bizim planlarımız 90 dakikaya endeksli değil. Çıktığımız bu yolda sonuç odaklı değil, süreç odaklı ilerliyoruz. Bu toprakların çocuklarından gerçek profesyonel futbolcu yetiştirmek üzere tüm mesaimizi harcıyoruz. Bu çocuklara her şeyini vermiş bir iş insanı olan Başkanımız Seyit Mehmet Özkan’ın etrafında birleşmiş bir ekip olarak çalışıyoruz. ’İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu’ sloganımıza sıkı sıkıya bağlıyız" dedi.



"Süper Lig’e de çıksak yolumuz belli" diyen CEO Barış Orhunbilge, "Stratejimizde değişim olmayacak. Altınordu olarak Türk gençleriyle, inandığımız bu yolda sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Her şey bu ülkenin çocukları için" yorumu yaptı. Play-Off tecrübesini yaşamak istediklerini ekleyen Orhunbilge, "Kendi işimizi kendimiz görebilecek noktadayız. İlk 6’yı çok arzu ediyoruz. Kalırsak, ilk kez tadacağımız bir tecrübe olacak. Sonrası nasip. Bizim özellikle kulübün 100. yılında 2023’te kendi akademimizden yetişen evlatlarımızla Süper Lig’de ve Avrupa kupalarında oynama hedefimiz var" diye konuştu.



KERİM ALICI: SİSTEMLİ BİR EKİBİZ



Altınordu’da sağ bek Kerim Alıcı, kalan 2 maçı da kazanıp Play-Off’u kaçırma şanssızlığını kırmak istediklerini söyledi.

Kerim, "İyi bir çıkış yakaladık. İlk 6’ya kalıp, Süper Lig’e bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Takım olarak arkadaşlığımız her zaman üst seviyede. Her geçen gün Play-Off’a daha çok inanıyoruz. Hedefe odaklandık. İnşallah emeklerimizin karşılığını alıp bu yıl Süper Lig’e çıkarız. Rakipler kuvvetli ancak bizim ne yapacağımız önemli. Geriden oyun kuran bir takımız. 1. Lig’de genelde fiziğe dayalı oyun oynanıyor. Biz daha çok pas yapan, geriden üçgenlerle oyun kuran, defans arkasına yapılan koşularla topu üçüncü bölgeye taşıyıp pozisyon bulan bir takımız. Sistemli bir ekibiz, yenemeyeceğimiz bir takım yok" dedi.



OKAN DERİCİ: BAŞARIYA AÇIZ



Altınordu’nun orta saha oyuncusu Okan Derici, hedefe çok yaklaştıklarını belirterek, "Biz kendimize çok güveniyoruz. Her şey şu an bizim elimizde. İnanılmaz kenetlendik birbirimize. Çok iyi bir aile ortamımız oluştu. Bunu devam ettirebilirsek başarı kendiliğinden gelecektir. Buna inanıyorum. Çok iyi çalışıyoruz, rakibi iyi analiz ediyoruz. Biz gerçekten hazırız. Başarıya aç olmamız en büyük avantajımız. Çok büyük bir aileyiz. Devamını getirirsek ipi göğüsleyen taraf biz oluruz" diye konuştu.



LİGDE RAKİP BOLUSPOR



Spor Toto 1’inci Lig’de son 3 maçını kazanarak Play-Off hattına giren Altınordu yarın 33’üncü hafta mücadelesinde evinde iddiası bulunmayan Boluspor’la karşılaşacak. Bornova Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak maçı Ümit Öztürk yönetecek. Müsabakanın biletleri VIP tribün 70, numaralı 20, konuk seyirci kale arkası 15 TL’den satışa çıktı. Kırmızı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan stoper Sinan ve forvet Serdar forma giyemeyecek. Tedavisi süren forvet Enes Kubat’ın durumu ise maç saatinde netleşecek.

