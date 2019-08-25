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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
25.08.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

Hüseyin Eroğlu: "Genç bir takımız ve sistemimizi oturtmaya çalışıyoruz"

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Hüseyin Eroğlu: "Genç bir takımız ve sistemimizi oturtmaya çalışıyoruz"

TFF 1. Lig'de ilk 2 haftayı puansız tamamlayan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, genç bir takım olduklarını ve sistemlerini oturtmaya çalıştıklarını bildirdi.

Hüseyin Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fatih Karagümrük maçına iyi başlamalarına rağmen rakiplerinin pas trafiğine engel olamadıklarını söyledi.

İkinci yarıda kaçırdıkları golün maçın kırılma anı olduğunu kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:

"İki haftalık süreçte puan alamadık. İlk maçımızda Hatayspor karşısında iyi ışık vermiştik. Fatih Karagümrük karşısında da iyi başladık ama götüremedik. Genç bir takımız ve sistemimizi oturtmaya çalışıyoruz. Skor desteğine ihtiyacımız var ama oyunsal anlamda her gün daha iyiye gidiyoruz."

İlk haftada Hatayspor'a 1-0, dün de Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Altınordu'da 2019-2020 sezonun ilk golünü dün bu yıl ilk defa forma giyen Kemal Rüzgar attı. İzmir temsilcisinde Gençlerbirliği'nden transfer edilen Engin Bekdemir de yeni takımıyla ilk resmi maçına çıktı.

Altınordu, gelecek hafta 31 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Akhisarspor'la karşılaşacak.

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Hüseyin Eroğlu: Genç bir takımız ve sistemimizi oturtmaya çalışıyoruz

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