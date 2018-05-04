Hürriyet Ankara'dan süper Ankaragücü posteri!
Hürriyet Ankara, altı sezon sonra Süper Lig’e yükselen Ankaragücü’nün taraftarına süper bir armağan sunuyor.
Pırıl pırıl baskılı ve dev boyuttaki “Dirilişten şahlanışa, Süper Lig’de başarılar” posteri, sezon boyunca takımlarını destekleyen Ankaragücü taraftarının duvarlarını süsleyecek.
Poster Cumartesi günü tüm bayilerde.
Twitter'da paylaştılar!
Ankaragücü, Hürriyet Ankara’nın Cumartesi günü tüm okurlarına armağan edeceği Ankaragücü posterini, resmi Twitter hesabından paylaştığı tweet’le taraftarına duyurdu.
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