Hummel: "Quaresma 1 numara"
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in formasını giyen Mats Hummels, Ricardo Quaresma'yı 1 numara ilan etti.
Bayern Münih'in defans oyuncusu Mats Hummels'in, kendisine sorulan soruya verdiği cevap dikkat çekti.
Alman oyuncunun twitter'daki bir takipçisi öyle bir soru sordu ki Hummels, adeta bir itirafta bulundu.
'Ayağının dışını en iyi kullanan oyuncu kim?' sorusuna Hummels: "Söylemesi zor ama 1 numara Ricardo Quaresma." şeklinde cevap verdi.
Başarılı defans oyuncusunun bu cevabı Beşiktaşlı taraftarların ise gözünden kaçmadı. (Fanatik)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle