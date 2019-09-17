Hume City FC (Anadoluspor) kupaya çeyrek finalde veda etti!
Avustralya Futbol Federasyonu Kupası çeyrek final maçında (FFA Cup) kendi sahasında A Lig takımlarından Central Coast Mariners takımına uzatmalarda yediği golle 1-0 mağlup olan Türk takımı Hume City FC (Anadoluspor) kupaya veda etti.
FFA Cup’ta tek maç üzerinden oynanan yarı finale yükselme maçında Avustralya’da Victoria Ulusal Premier Lig’de mücadele eden Hume City FC (Anadoluspor) ve A Lig takımlarından Central Coast Mariners karşılaştı.
Türk taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Hume City FC'nin (Anadoluspor) Melbourne’daki sahasında oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0’lik sonuçla gitti.
İkinci yarıya Hume City FC'ye (Anadoluspor) oranla daha iyi başlayan ve bir şutu direkten dönen Central Coast Mariners takımı, 90+2’de Abraham Majok’un ayağından bulduğu golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Hume City FC (Anadoluspor), FFA Cup’a veda ederken Central Coast Mariners takımı yarı finale yükseldi.
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