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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
27.07.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

Hugo Rodallega mest etti

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Hugo Rodallega mest etti

Süper Lig'de mücadele edeceği 2019-2020 sezonun hazırlıklarına Afyonkarahisar'da devam eden Yukatel Denizlispor'da yeni transfer Hugo Rodallega'nın performansı teknik ekibi mest etti.

Yeşil-siyahlıların Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü hazırlık karşılaşmalarında oynadığı futbol ve attığı gollerle yeni sezon öncesi çok olumlu sinyaller verdi.

İlk olarak 1'inci Lig temsilcisi Altay'la karşılaşan Denizlispor mücadeleyi 3-1 kazanırken, Rodallega yeşil-siyahlı formayla siftah yaptı.

Ardından yine 1'inci Lig takımı Eskişehirspor'la karşı karşıya gelen Denizlispor, 33 yaşındaki yıldızının 2 golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Uyum sorunu çabuk atlatan ve takımın en hırslı futbolcularından olan Rodallega şimdiden kalitesini konuşturmaya başladı.

Teknik direktör Yücel İldiz'in bu sezon en büyük kozu olacak Kolombiyalı Süper Lig'de Akhisarspor ve Trabzonspor formalarıyla 122 maça çıkıp 49 gol atmayı başardı.

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Hugo Rodallega mest etti

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