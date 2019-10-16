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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 16.10.2019 - 18:06, Son Güncelleme:

Hristo Stoichkov gözyaşlarına boğuldu!

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Bulgaristan'ın efsanevi futbolcularından Hristo Stoichkov, ülkesinin İngiltere'ye kendi sahasında 6-0 yenildiği karşılaşmanın ardından çıktığı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

EURO 2020 elemelerinde A grubunda Bulgaristan'ın kendi sahasında İngiltere'ye 6-0 yenildiği mücadeleye oynanan futboldan çok ev sahibi ekibin taraftarlarının Nazi selamı ve ırkçı tezahüratları damgasını vurmuştu. Bulgaristan Futbol Federasyonu Başkanı Borislav Mihaylov'un istifa etmesine sebebiyet veren olaylar, ülkenin efsanevi futbolcuların Hristo Stoichkov'u da derinden yaraladı.

İspanyol TUDN kanalında maçın ardından yaptığı yorumlarda "Elbette daha sert cezalara ihtiyaç var. Bu taraftarlar, bir daha stadyumlara alınmamalı, hatta daha ağır bir şekilde cezalandırılmalı. Tıpkı İngiltere'deki gibi beş yıl boyunca statlara giriş engellenmeli ki insanlar bir daha acı çekmesin. Siz benim burada kendimi rahat hissettiğimi mi zannediyorsunuz?" ifadelerini kullandıktan sonra gözyaşlarına boğuldu.

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Hristo Stoichkov gözyaşlarına boğuldu

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