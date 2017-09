Horoz'a son dakika piyangosu! İlk galibiyet...

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Hüseyin Aylak, Mehmet Emin Tuğral

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Taşkın İlter, Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga, Kerem Can Akyüz, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 60 Kappel), Burak Altıparmak, Berkan Afşarlı (Dk. 68 Anıl Taşdemir), Ziya Alkurt, Barış Örücü, Yasin Ozan (Dk. 85 Moritz)

Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Muhammet Reis, Yasin Palaz, Webo (Dk. 72 Özgür Can Özcan), Gökhan Alsan (Dk. 85 Yusuf Cihat Çelik), Mehmet Erdem Uğurlu, Del Valle (Dk. 68 Kabasele), Özgür Özkaya, Sinan Osmanoğlu

Gol: Dk. 90+2 Moritz (Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Yasin Ozan, Dk. 52 Taşkın İlter (Denizlispor), Dk. 42 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 90 Yusuf Cihat Çelik (Gazişehir Gaziantep)