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Horoz'a son dakika piyangosu! İlk galibiyet...

TFF 1. Lig'in 7. hafta mücadelesinde Denizlispor evinde Gazişehir Gaziantep FK'yı ağırladı. Ligin dibinde bulunan ev sahibi ekip 90+3'te Andre Moritz'in golüyle 1-0 galip gelirken ligde 3 puanla tanıştı.

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Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan, Hüseyin Aylak, Mehmet Emin Tuğral
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Taşkın İlter, Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga, Kerem Can Akyüz, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 60 Kappel), Burak Altıparmak, Berkan Afşarlı (Dk. 68 Anıl Taşdemir), Ziya Alkurt, Barış Örücü, Yasin Ozan (Dk. 85 Moritz)
Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Muhammet Reis, Yasin Palaz, Webo (Dk. 72 Özgür Can Özcan), Gökhan Alsan (Dk. 85 Yusuf Cihat Çelik), Mehmet Erdem Uğurlu, Del Valle (Dk. 68 Kabasele), Özgür Özkaya, Sinan Osmanoğlu
Gol: Dk. 90+2 Moritz (Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Yasin Ozan, Dk. 52 Taşkın İlter (Denizlispor), Dk. 42 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 90 Yusuf Cihat Çelik (Gazişehir Gaziantep)

DenizlisporGazişehir GaziantepAnadolu KulüpleriTFF 1.Lig
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