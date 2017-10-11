Avrupa Elemeleri’nde Rusya’ya gitme hakkı kazanan ekipler; Fransa, Portekiz, Almanya, Sırbistan, Polonya, İngiltere, İspanya, Belçika, İzlanda olurken, Rusya da ev sahibi olduğu için otomatik olarak Dünya Kupası’na adını yazdırdı.

EN KÖTÜ İKİNCİ SLOVAKYA OLDU

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 9 grup yer alırken, bu 9 grubun 8’inin 2’ncisi play-off turuna katılma hakkı kazanırken, en az puanı toplayan ekip, turnuvaya veda ediyor. F Grubu’nda yer alan Slovakya, 18 puanla İngiltere’nin arkasından 2’nci sırada yer alırken, bu puan onları play-off turuna taşımaya yeterli olmadı ve Slovaklar 2’nci olmasına rağmen play-off turuna katılamayacak.

PLAY-OFF TURUNDA YER ALACAK TAKIMLAR BELLİ OLDU

Öte yandan F Grubu dışındaki gruplarda 2’nci sırada yer alan takımlar, play-off turuna katılma hakkı kazandı. Türkiye A Milli Takımı’nın bulunduğu I Grubu’ndan Hırvatistan play-off turuna katılacakken, İsveç, İsviçre, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, Danimarka, İtalya ve Yunanistan da play-off turunda yer alacak. Bu 8 takımdan 4’ü, play-off sonucunda Rusya’ya gitme hakkı kazanacak.

HOLLANDA DÜNYA KUPASI’NDA YOK

2016 Avrupa Şampiyonası’na katılamayan Hollanda, 2018 Dünya Kupası’nda da yer alamayacak. Dünya Kupası’nda yer almak için, A Grubu son maçında İsveç’i 7 farkla mağlup etmesi gereken Hollanda, bu mücadeleden 2-0’lık galibiyetle ayrılınca Dünya Kupası hayalleri de suya düşmüş oldu. Dick Advocaat’ın öğrencileri grubu 3’üncü sırada tamamladı.

ROBBEN MİLLİ TAKIMI BIRAKTI

Hollanda Milli Futbol Takımı'nın yıldız futbolcusu Arjen Robben, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.



Robben, galip gelmelerine rağmen elendikleri İsveç'e karşı oynadıkları Dünya Kupası ön eleme maçından sonra milli kariyerini noktaladığını duyurdu.

Portekiz Milli Takımı'na karşı 2003'te oynanan dostluk maçında ilk defa milli formayı giyen Robben, üç kez Dünya Kupası turnuvası, 3 kez de Avrupa Kupası turnuvasında oynadı.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih takımında oynayan yıldız futbolcu 96 kez giydiği milli formayla 37 gol attı.

İsveç Milli Takımı'na attığı 2 gol ile veda eden Robben yaptığı açıklamada, "Uzun süredir bırakmayı düşünüyordum. 33 yaşındayım ve Avrupa'nın büyük takımında oynuyorum. Bütün konsantremi oynadığım takıma vereceğim. Bayrağı başkasına teslim etmenin tam zamanı." diye konuştu.

MESSİ, ARJANTİN'İ DÜNYA KUPASINA TAŞIDI

2018 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde son maçlar oynandı. Arjantin deplasmanda, Lionel Messi'nin ayağından bulduğu 3 gol ile Rusya'da gerçekleşecek 2018 Dünya Kupası'na doğrudan katılmaya hak kazandı.

Arjantin, henüz 1. dakikada Ekvator karşısında Romario Ibrra'nın golüyle 1-0 geriye düştü. Ancak sahneye Barcelona'nın dünya yıldızı Lionel Messi çıktı. Messi maçın, 12, 20 ve 62. dakikalarında attığı 3 gol ile hat trick yaptı ve Arjantin'i Dünya Kupası'na taşıdı.

Arjantin bu skorla, 2018 Dünya Kupası Güney Amerika elemeleri grubunu Brezilya ve Uruguay'ın ardından üçüncü tamamladı.