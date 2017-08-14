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Hırvatistan Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası eleme karşılaşmalarında, Eylül ayında Kosova ve Türkiye ile karşılaşacak olan Hırvatistan'da milli takım aday kadrosu açıklandı.

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9 Eylül Cumartesi günü Milli takımımızın konuk edeceği Hırvatistan'da Teknik Direktör Ante Cacic'in açıkladığı, Beşiktaşlı Matej Mitrovic'in de yer aldığı aday kadro şöyle:

Kaleciler: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic(Dinamo Zagreb)

Defans: Domagoj Vida(Dinamo Kiev), Dejav Lovren(Liverpool), Sime Vrsaljko(Atletico Madrid), Josip Pivaric(Dinamo Kiev), Matej Mitrovic(Beşiktaş), Borna Barisic(Osijek), Zoran Nizic(Hajduk)

Orta Saha: Luka Modric(Real Madrid), Ivan Rakitic(Barcelona), Ivan Perisic(İnter)Mateo Kovacic(Real Madrid), Milan Badelj(Fiorentina), Marcelo Brozovic(İnter), Marko Rog(Napoli), Filip Bradaric(Rijeka), Mario Pasalic(Spartak Moskova)

Forvet: Mario Mandzukic(Juventus), Nikola Kalinic(Fiorentina),Andrej Kramaric(Hoffenheim), Duje cop(Cagliari)

 

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