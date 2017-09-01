Hırvatistan, Macaristan'ı devirdi

Romanya'nın Cluj Napoca kentindeki Polyvalent Spor Salonu'nda oynanan C Grubu mücadelesinde Macaristan ile Hırvatistan karşılaştı.
Mücadelenin ilk çeyreği, karşılıklı basketlerin ardından 20-20 sona erdi. İkinci periyotta daha iyi organize olan Hırvatistan, soyunma odasına 39-36 önde girdi. Macaristan, ikinci yarıda oyunu dengeleyerek üçüncü çeyreği 53-52 önde kapattı. Son periyotta rakibinin üzerinde baskısını artıran ve potasında sadece 5 sayıya izin veren Hırvatistan, Macaristan'ı 67-58 mağlup ederek, şampiyonaya galibiyetle başladı.
Maçın en skorer isimleri, Hırvatistan'da 23 sayı atan Bojan Bogdanovic ile 15 sayı kaydeden Dario Saric oldu.