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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Spor Arena
DHA
01.07.2018 - 18:42, Son Güncelleme:

Hırvatistan, Danimarka'yı eleyerek Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

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Hırvatistan, Danimarka'yı eleyerek Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Hırvatistan, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta Danimarka'yı penaltılarla 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bu sonuçla Danimarka turnuvaya veda etti. Hırvatistan çeyrek finalde ev sahibi Rusya ile eşleşti.

STAT: Nizhny Novgorod
HAKEMLER: Nestor Pitana, Hernan Maidana, Pablo Juan Belatti
HIRVATİSTAN: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (Dk. 81 Piravic), Modric, Rakitic, Brozovic (Dk. 77 Kovacic), Perisic (Dk. 96 Kramaric), Rebic, Mandzukic (Dk. 107 Badelj)
DANİMARKA: Schmeichel, Kjaer, Knudsen, Christensen (Dk. 46 Schöne), Delaney (Dk. 98 Krohn-Dehli), Eriksen, Braithwaite (Dk. 105 Sisto), Mathias Jorgensen, Dalsgaard, Yurary, Cornelius (Dk. 66 Nicolai Jorgensen)
GOLLER: Dk. 4 Mandzukic (Hırvatistan) - Dk. 1 Jorgensen (Danimarka)
SARI KART: Mathias Jorgensen (Danimarka)

Hırvatistan, Danimarkayı eleyerek Dünya Kupasında çeyrek finale yükseldi


1'inci dakikada Mathias Jorgensen'in yerden vuruşunda top, kaleci Subasic'in müdahalesine rağmen sol kale direğine çarparak ağlarla buluştu: 1-0.
4'üncü dakikada sağ taraftan gelişen atakta Rebic'in pasında Rakitic topla buluştu ve topu bekletmeden penaltı noktasına doğru gönderdi. Savunmadan seken top altıpas çizgisi önünde Mandzukic'te kalırken, Mandzukic'in vuruşu ağlara gitti: 1-1.
Normal süre sonunda iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı ve maç uzatmaya gitti.
115'inci dakikada Modric'in pasında Rebic kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleciden sıyrılan Rebic'i düşüren Mathias Jorgensen, penaltıya sebebiyet verdi. Penaltıda topun başına Modric geçerken, Modric'in vuruşunu Schmeichel kurtardı.
Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı ve maç penaltılara gitti.
Danimarka'nın ilk penaltısında Eriksen topu kaleciye nişanladı.
Hırvatistan'ın ilk penaltısında Badelj'in vuruşunu kaleci kurtardı.
Danimarka'nın ikinci penaltısında Kjaer, topu ağlarla buluşturdu: 1-2.
Hırvatistan'ın ikinci penaltısında Kramaric, meşin yuvarlak ile kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 2-2.
Danimarka'nın üçüncü penaltısında Krohn-Dehli meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-3.
Hırvatistan'ın üçüncü penaltısında Modric, ağları sarstı: 3-3.
Danimarka'nın dördüncü penaltısında Schöne'nin vuruşunu Subasic kurtardı.
Hırvatistan'ın dördüncü penaltısını Piravic kullandı. Piravic'in vuruşunu Schmeichel çeldi.
Danimarka'nın beşinci penaltısında topun başına gelen Mathias Jorgensen, meşin yuvarlağı kaleci Subasic'e nişanladı.
Hırvatistan'ın beşinci penaltısını Rakitic kullandı. Rakitic'in vuruşu ağlarla buluştu ve Hırvatistan maçı 4-3 kazandı.

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