Hikmet Karaman, kalecileri oldukça zorladı!
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Antalya kampında kalecilere attığı gollerle dikkat çekti.
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına bugün yaptığı ilk antrenmanla start verdi.
Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışılan antrenman sırasında Teknik Direktör Hikmet Karaman kaleci antrenmanına da katıldı.
Tecrübeli teknik adam çektiği şutlar ve attığı gollerle Kayserispor'un file bekçilerini oldukça zorladı.
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