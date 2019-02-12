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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
12.02.2019 - 13:48, Son Güncelleme:

Hikmet Karaman: "Her maça farklı bakıyoruz"

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Hikmet Karaman: "Her maça farklı bakıyoruz"

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Fenerbahçe maçını geride bıraktıklarını, takım olarak Göztepe maçına odaklandıklarını söyledi.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda 17 Şubat Pazar günü Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı. Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan teknik direktör Karaman, iki günlük iznin ardından tempolu bir şekilde Göztepe maçının hazırlıklarına başladıklarını, bu maçın ligdeki sıralama açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

Ligdeki yarışın iyice kızıştığını dile getiren Karaman, "Fenerbahçe maçını geride bıraktık. Bu haftaki Göztepe maçına odaklandık. Göztepe direkt rakibimiz. Ligdeki sıralamada takımların birbirine yakın olduğunu, bu hafta itibarıyla üçüncü düşecek takımın puanının da inanılmaz derecede yükseldiğini görüyoruz. İlk devre tek galibiyeti olan takım, ikinci yarı 3 maç kazandı. Transfer yapan takımlar var. İç sahada alınacak galibiyetlerin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir periyoda girdik." ifadelerini kullandı.

"Hepsi geride kaldı"

Bu zamana kadar aldıkları sonuçların geride kaldığını aktaran Karaman, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla taraftar desteği çok önemli hale geldi. Fenerbahçe maçında çok iyi bir taraftarımız vardı. Göztepe maçında bunun üzerine çıkmamız lazım. Bu konuda herkese görevler düşüyor. Bu karşılaşmada Kucher kart cezalısı, Göztepe'de de birkaç oyuncunun cezalı durumu var ama biz de bu durumlarda çıktık oynadık. Çok zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. Kayserispor olarak her maça farklı bakıyoruz. Hiçbir şeyle övünmüyoruz. Biz puan olarak önce Kayseri'nin plakası 38'i bulduktan sonra durumumuza bakarız. Dolayısıyla bu zamana kadar aldığımız sonuçlar başarılı olabilir ama hepsi geride kaldı."

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"Futbol adına düşündürücü bir durum"

Bir gazetecinin "Son haftalarda hakem hataları arttı, bunu neye bağlıyorsunuz?" şeklindeki sorusunu Karaman, şöyle cevapladı:
"Hakemler hata yapıyor, yapabilir de. Fakat teknolojinin, VAR'ın olduğu bir yerde eğer bir hakem arkadaşımız o ekranın başına gittiğinde yanlış karar veriyorsa orda bir eksiklik var demektir. Bazen biz de ekran başında bir pozisyonu defalarca seyretmemize rağmen farklı düşünceler ortaya çıkabiliyor ama bazen öyle pozisyonlar var ki bunun artık tartışması dahi olmaz. Hakem arkadaşların teknolojinin vermiş olduğu bu imkanı doğru kullanmaları gerekiyor. Bunları doğru kullanamıyorlarsa o zaman futbol adına düşündürücü bir durum. Bizim maçta da her iki taraf adına tartışacağımız pozisyonlar oldu. Bizden sonraki maçlarda da enteresan kararlar var. Yapılacak çalışmalarla bu asgariye indirilebilir."

- Antrenman

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda kontrol pas oyunuyla devam eden idman, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

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