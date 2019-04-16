Hikmet Karaman: "G.Saray'ın şampiyonluğa oynaması bizi ilgilendirmiyor"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHikmet Karaman: "G.Saray'ın şampiyonluğa oynaması bizi ilgilendirmiyor"
GeriFutbol Hikmet Karaman: "G.Saray'ın şampiyonluğa oynaması bizi ilgilendirmiyor"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Kaynak: İHA / Foto: DHA
16.04.2019 - 16:48, Son Güncelleme:

Hikmet Karaman: "G.Saray'ın şampiyonluğa oynaması bizi ilgilendirmiyor"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hikmet Karaman: "G.Saray'ın şampiyonluğa oynaması bizi ilgilendirmiyor"

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden devam ederken Teknik Direktör Hikmet Karaman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

2-0'lık MKE Ankaragücü mağlubiyetinin ardından İM. Kayserispor, deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde, kulüp tesislerinde toplanan oyuncular, yaptıkları antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.

İdmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaman, son oynanan karşılaşmaları yaptıkları toplantılarla analiz ettiklerini ifade ederek, "Toplantıdan çıktık, oynadığımız maçın analizini yaptık, 22 futbolcu 3 hakem 25 kişiyi analiz ettik. Kendimizi, daha iyi nasıl olabiliriz, hakem arkadaşlarımızı, VAR’ı görüyoruz. Hepsinin analizini yapıyoruz" dedi.

Öncelikle kendi yaptıklarının önemli olduğunu ancak VAR hakemlerinin de çok dikkatli olması gerektiğini de belirten Karaman, "Yediğimiz golü değerlendirirken kalecimiz şunu söyledi; ‘Hocam pasın çıkışını görmedim, topun düştüğü yeri gördüm. Eğer pasın çıkışını görseydim, oraya çıkmazdım’ dedi. Burada VAR hakemleri çok dikkatli olmak zorunda. Oyunun bütününde bir anlık orada gözden kaçıracakları şey orta hakemi de yanıltabiliyor. Dolayısıyla bu zamanla çalışarak, onların da analizlerini yaparak kendilerini geliştireceği bir olay. Dolayısıyla negatif düşünmemek gerekiyor. Maalesef kaybedilen maçlarda ben de dahil 90 dakikayı kısım kısım ayıklayıp hatalar bulmaya çalışıyoruz. Ama önemli olan takım olarak sahada nasıl mücadele veriyoruz? Önce biz ne yaptık; antrenör olarak ben, oyuncum ne yaptı? Olaya buradan baktığımız zaman gelişimi sağlarız. Direkt hakem penaltımızı vermedi dersek oyuncu da yapacağı işi de unutuyor. Böyle bir ortam" şeklinde konuştu. 

"Matematiksel olarak aşağıdan kurtulmak istiyoruz" 

Galatasaray maçına kendilerini düşünerek çıkacaklarının altını çizen Karaman konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Galatasaray maçı zor ve önemli bir maç: Onlar şampiyonluğa, Beşiktaş ikinciliğe oynuyor. Biz 36 puandayız, matematiksel olarak kurtulmuş değiliz. Böyle bir ortam var. Dolayısıyla sağduyulu bakılması gerekiyor, çıkacağız oynayacağız. Galatasaray iyi bir takım, mücadelesi son derece yüksek, kendi taraftarı önünde oynayacak. Ama bizim de tarafımızdan bakıldığında şiddetle matematiksel olarak aşağıdakilerden kurtulmak istiyoruz. Böyle bir maç, önce kendimize bakacağız." 

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Hikmet Karaman: G.Sarayın şampiyonluğa oynaması bizi ilgilendirmiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hikmet Karaman: "G.Saray'ın şampiyonluğa oynaması bizi ilgilendirmiyor"

Dehşet anları! Otomobil taraftarların arasına daldı

Otomobil, tezahürat yapan Galatasaray taraftarlarına çarptı

Başakşehir, derbi sonrası demeçlerin ardından TFF ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu