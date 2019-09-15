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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.09.2019 - 00:09, Son Güncelleme:

Hikmet Karaman: "Eksik oyuncularımızın yokluğunu hissettik"

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Hikmet Karaman: "Eksik oyuncularımızın yokluğunu hissettik"
Saha dışına gelen topları stop eden, yerinde duramayan Hikmet Karaman'ın hareketli anları maçın bitiş düdüğüyle birlikte sona erdi.

İstikbal Mobilya Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ilk 20-25 dakikada 2'nci veya  3'üncü golü de yiyebilecek durumda olduklarını belirten Karaman, oyunun kontrolünü zaman zaman kaybettiklerini vurguladı.

Karaman, “İlk yarının 25 dakikasında oyunun hakimi olduk ve beraberliği yakaladık. İkinci yarı Antalyaspor'un etkili yerlerini belirledik ve kapattık. Ama yine ikinci yarının başında bir gol daha yedik. Antalyaspor iyi mücadele etti. Bizim geçen haftadan 3 oyuncumuz var, bunlara eklenen Şamil ve Kravets de vardı. Bu maçta olmayan oyuncularımızın eksikliğini hissettik. Yedek kulübesinden hamle şansımız artabilirdi. Hazır olmayan yabancı oyuncularımız var" diye konuştu.

"ANTALYASPOR OYUNA HAKİMDİ"

Maçın 2-2 gittiği dönemde akıllı oynamaları halinde Antalyaspor'a şok bir gol atabileceklerini aktaran Karaman, “Antalyaspor oyuna hakimdi, biz de defans yapan, daha çok mücadele eden takım görünümündeydik. Ama nem bizi çok etkiledi. Bu nem Antalyaspor için bir avantaj. 2-2 bitti. Biz artık önümüzdeki Denizlispor maçına odaklandık" şeklinde konuştu. 

"1-2 GÜN İÇİNDE HER ŞEY NORMALE DÖNER"

Maç sonu teknik heyetler arasında yaşanan gerginliğin sorulması üzerine Hikmet Karaman, “Bunları zaman zaman yaşıyoruz. Bülent hocayla da konuştum. Yardımcı antrenörümüz  Hasan Özer ve Bülent Korkmaz Türk futboluna hizmet eden insanlar. Bir yanlış anlaşılma var. Bülent ve Hasan hocanın ifadeleri birbirini tutmuyor. Topun dışarı atılmamasından çıkan bir şey. Bir, iki gün sonra her şey normale döner. İki taraf da sinirli. Biz tarafımızı sakinleştiriyoruz. Çabuk unutmak lazım, hiç konuşmamak gerekir. Tasvip etmiyoruz, zaman zaman ben de yapıyorum. Ama yapmamamız gerekir" diye cevap verdi.

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