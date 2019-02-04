Hikmet Karaman: "3 puanları alıp rahatlamak istiyoruz"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHikmet Karaman: "3 puanları alıp rahatlamak istiyoruz"
GeriFutbol Hikmet Karaman: "3 puanları alıp rahatlamak istiyoruz"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
04.02.2019 - 16:29, Son Güncelleme:

Hikmet Karaman: "3 puanları alıp rahatlamak istiyoruz"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hikmet Karaman: "3 puanları alıp rahatlamak istiyoruz"

İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “3 puanları alıp ligin son haftalarına rahat bir şekilde girmek istiyoruz” dedi. Kulüp tesislerinde Teknik Direktörü Hikmet Karaman yönetiminde antrenman futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, teknik çalışma ile sürdü.

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 1-1 biten Evkur Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi. Karaman, “Deplasmanda oyandık. Galip durumdayken, hem skoru koruyup hem de ikinci golü atıp 3 puanla dönebilirdik. İkinci yarıdaki oyuna baktığımızda Malatyaspor’un ligin en az gol yiyen takım olması ve alternatif kadrosu da göz önünde bulundurulduğunda deplasman için önemli 1 puan diyebiliriz. Önümüzde 2 haftalık bir periyot var” ifadelerini kullandı.

3 puanları alıp ligin son haftalarına rahat bir şekilde girmek istiyoruz

Oynayacakları maçlardan 3 puanları alarak ligin son haftalarına rahat girmek istediklerini kaydeden Karaman, “Kendi sahamızda oynayacağımız Fenerbahçe ve Göztepe maçları var. Fenerbahçe 2 periyottan 6 puanla çıktı. Bizimde düşüncemiz her 2 maçtan 6 puanla çıkmak veya minimum hasarsız 2 maçı geçebilmektir. Son yapılan transferler ve kadro genişliği Fenerbahçe’nin daha farklı kadro yapısına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Kendi sahasında oynadığı Malatya maçını 40 binin üzerinde seyirci ile oynadı. Önemli bir motivasyon.

Aynı şeyi biz Kayseri’de bekliyoruz, taraftarlarımızdan bekliyoruz. 40 bin seyirci ile maça çıkmak önemli bir şeydir. Bizde aynı şeyi Kayseri’de yaşamak istiyoruz. Çünkü iyi bir takıma ve büyük bir camiaya karşı oynayacağız. Ligdeki konum itibariyle baktığımızda alt taraf çok sıkıştı. Bu sıkışıklıktan çıkmak istiyoruz. Onun içinde en güzel şey, iyi mücadele ve takım ruhudur. Kulüp olarak 3 puanları alıp ligin son haftalarına rahat bir şekilde girmek istiyoruz” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hikmet Karaman: "3 puanları alıp rahatlamak istiyoruz"

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkıyor

Medipol Başakşehir'de Erzurumspor maçı mesaisi

Babel'den olay Tolgay yorumu! Birbirlerine girmişlerdi...