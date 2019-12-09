Hienghene mucizesi! Nüfusu Bozcada, değeri Vanspor kadar ama...

Efkan Bucak / Spor Arena



HER kıtanın şampiyonlarını bir araya getiren FIFA Kulüpler Dünya Kupası 11 Aralık'ta Katar'ın başkenti Doha'da başlayacak. İlk maçta ev sahibi El Sadd'la karşılaşacak olan Hienghene ise şimdiden tarihe geçmiş durumda. Pasifik Okyanusu'ndaki Yeni Kaledonya'da, 2500 nüfuslu küçük bir adanın takımı olan Hienghene, bu ülkeden Okyanusya Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk ve tek ekip durumunda. Mavi-Beyazlılar ayrıca Kulüpler Dünya Kupası'na Yeni Zelanda dışından katılan ikinci takım oldu. Teknik direktörlüğünü Tahitili Felix Tagawa'nın yaptığı Hienghene ilk turda El Sadd'ı geçerse ikinci turda Kuzey Amerika şampiyonu Monterrey'in rakibi olacak.

1997'de kurulan ve tarihinde sadece iki lig şampiyonluğu bulunan Hienghene'ye biçilen piyasa değeri 750 bin Euro... Oysa ki Yeni Kaledonyalıların en düşük değerli rakibi Esperance ki Tunus'un bu köklü kulübünün kadro değeri 17 milyon Euro'yu aşıyor. Transfermarkt verilerine göre Süper Lig ve 1. Lig'deki takımların hepsinin, 2. Lig'deki ekiplerin de çoğunun kadro değeri Heinghene'den daha fazla. Mavi-Beyazlılar Vanspor ile aynı kadro değerine sahip.

Piyasa değeri Hienghene'den yüksek olan bazı 2. Lig ekipleri:

(bin euro)

Ankara Demirspor 950

Kırşehir Bld 925

Başkent Akademi 900

Hekimoğlu 900

Eyüpspor 875

Afjet Afyon 875

Hienghene'nin rakiplerinin değerleri

(milyon euro)

Liverpool 1000.07

Flamengo 145.3

Manterrey 84.1

El Hilal Riyad 45.6

El Sadd 27.88

Esperance 17.25

Rakip El Sadd'daki oyuncuların piyasa değeri

(milyon euro)

Baghdad Bounedjah 8

Tae-heui Nam 4

Akram Afif 3.5

Hasan El Haydos 2.5

Gabi 2

Woo-young Jung 1.5

Abdelkarim Hassan 1

Hieghene vs. Türk Adaları

Büyükada 7127

Gökçeada 7074

Heybeliada 4158

Hienghene 2483

Bozcaada 2465

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