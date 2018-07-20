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Heung-Min Son, Tottenham ile sözleşmesini uzattı

AA
20.07.2018 - 16:10 | Son Güncelleme:

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Heung-Min Son'un sözleşme süresi 2023 yılına kadar uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Güney Koreli oyuncu ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Premier Lig'de en çok gol atan Asyalı futbolcu unvanının sahibi Son, Tottenham formasıyla 140 karşılaşmada 47 kez ağları sarstı.

Heung-Min Son, 2018 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Güney Kore'nin turnuva boyunca kaydettiği 3 golün 2'sine imza atmıştı.

Heung-Min Son'un Premier Lig'de geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla çıktığı 37 maçta 12 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek, sezon genelinde başarılı bir grafik çizmişti. Son'un adı transfer dönemi boyunca birçok takımla anılmıştı.

Heung-Min Son, Tottenham ile sözleşmesini uzattı

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