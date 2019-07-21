Herve Renard, Fas Milli Takımı'ndan ayrıldığını açıkladı!
Fas Milli Futbol Takımı'nın Fransız teknik direktörü Herve Renard istifa etti.
Renard, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2016'nın şubat ayından bu yana sürdürdüğü görevini bıraktığını belirtti.
50 yaşındaki teknik adamın yönetiminde 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan Fas, 2019 Afrika Uluslar Kupası'na son 16 turunda veda etmişti.
Renard, 2012'de Zambiya, 2015'te de Fildişi Sahili'ni Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa taşımıştı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle