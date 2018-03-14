Herkes onu konuşuyor! Haftada 600 bin pound kazanıyor ama…
Şampiyonlar Ligi’nde Sevilla’ya 2-1 yenilerek elenen Manchester United’da oklar Şilili yıldız Alexis Sanchez’e çevrildi.
Devre arasında Kırmızı Şeytanlar’a imza atan ve haftada 600 bin pound kazanan Sanchez’in 10 maçta sadece 1 gol atabilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.
Mourinho'nun kötü planı ve takım arkadaşlarının yetersizlikleri arasında kaybolan Sanchez’in United’ı başka bir seviyeye taşıyacağı yönündeki düşünceleri de yıkmış oldu.
Takımın efsanelerinden Paul Scholes, “Mourinho son dört ya da beş maçta Sanchez'in yeterince iyi olmadığını görmek zorunda” ifadelerini kullandı. Manchester’ın bir başka unutulmaz ismi Rio Ferdinan da “Arsenal'de sergilediği performansın çok altında oynuyor” diye konuştu.
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