Herkes bu röportajı konuşuyor! Olay oldu...
Brezilya Kupası finali rövanşında Corinthians ile deplasmanda karşı karşıya gelen Cruzeiro, rakibini 2-1’lik skorla geçerek kupanın sahibi oldu.
Ancak maçtan çok maç sonu yapılan röportaj güne damga vurdu...
Sahasında oynadığı ilk karşılaşmadan da 1-0 galip ayrılan Cruzeiro, art arda ikinci, toplamda ise altıncı defa kupanın sahibi oldu.
Maç sonrası ise ilginç görüntülere sahne oldu. Yayıncı kuruluşun kadın muhabiri maçın adamı seçilen Dede ile röportaj yapmak için taburenin üzerine çıktı.
Bu görüntü sosyal medyayı salladı, ülke bu anı konuştu.
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