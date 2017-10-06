Hentbol'da haftanın programı

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, 4. hafta maçlarının programı şöyle:
ERKEKLER SÜPER LİG
Yarın:
13.00 Serik Belediyespor-SELKA Eskişehir Hentbol (Gloria Sports Arena)
15.00 Maliye Piyango-Göztepe (THF)
17.00 Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Aziziye Belediyesi Termal Spor
(THF)
19.00 MYK Hentbol-Merzifon Belediyespor (THF)
11 Ekim Çarşamba:
17.00 Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş Mogaz (Nilüfer Belediyesi
- KADINLAR SÜPER LİG
Yarın:
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Mudanya Belediyesi Dinç Spor (Celal Atik)
8 Ekim Pazar:
13.00 Anadolu Üniversitesi-Aksaray Belediyespor (Porsuk)
15.00 Eskişehir Şehir Koleji-Üsküdar Belediyespor (Porsuk)
15.00 Yenimahalle Belediyespor-Zağnosspor (THF)
15.00 Muratpaşa Belediyespor-Polatlı Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
17.00 Kastamonu Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (Atatürk)