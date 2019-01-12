Henry Onyekuru: Terim kulübeye dönecek, şampiyonluk bizim olacak
Onyekuru, ilk devre bazı hatalar yaptıklarını belirterek, “2. devre Fatih Terim saha kenarında olacak. Sakat arkadaşlarımız da aramıza katılacak. Böylece güçlenecek ve önemli maçları bu kez kazanıp mayısta şampiyonluğu ulaşacağız” diye konuştu.
Galatasaray’ın Nijeryalı kanat oyuncusu Onyekuru, ligin ikinci yarısında Fatih Terim’in saha kenarında olacağını belirterek, “Sakatlığı bulunan arkadaşlarımız da dönecek. Ve şampiyonluk yarışındaki rakiplerimiz Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir ile kendi sahamızda oynayacağız. Şampiyon olmak istiyoruz” dedi.
Antalya kampında konuştuğumuz sarı kırmızılı futbolcu, ilk devre büyük maçlarda bazı hatalar yaptıklarını ve olağanüstü talihsizlikler yaşadıklarını belirterek, “Örneğin F.Bahçe maçı, kazanbileceğimiz bir karşılaşmaydı. Ama ne yazık ki berabere kaldık. Sahamızda oynayacağımız önemli maçları bu kez kazanıp mayısta mutlu sona ulaşmak, şampiyon olmak istiyoruz” dedi.
Gol için elimden geleni yapıyorum
Galatasaray’daki hedeflerine henüz ulaşmadığını vurgulayan Onyekuru, “Gelmeden önce tabii ki hayallerim vardı. Başarılı olmak ve şampiyonluk yaşamak... Ama şu anda ilk yarıyı oynadık. İkinci yarıyı oynadıktan sonra göreceğiz hayallerimin gerçek olup olmadığını. Gol atma anlamında da elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İlk yarıda da yapmaya çalıştım. Umarım 2. yarıda daha iyi performansla daha fazla gole katkıda bulunurum” dedi.
Santrfor oynadığında etkisiz kaldığı eleştirilerini de yanıtlayan Ganalı, “Eleştirilmeyen bir futbolcu yoktur. Ama bu tip eleştirilere cevap vermekten ziyade, sahada cevap vermek daha mantıklı” dedi.
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