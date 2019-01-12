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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haber: Ali Naci Küçük, Foto: Adem KABAYEL
12.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Henry Onyekuru: Terim kulübeye dönecek, şampiyonluk bizim olacak

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Henry Onyekuru: Terim kulübeye dönecek, şampiyonluk bizim olacak

Onyekuru, ilk devre bazı hatalar yaptıklarını belirterek, “2. devre Fatih Terim saha kenarında olacak. Sakat arkadaşlarımız da aramıza katılacak. Böylece güçlenecek ve önemli maçları bu kez kazanıp mayısta şampiyonluğu ulaşacağız” diye konuştu.

Galatasaray’ın Nijeryalı kanat oyuncusu Onyekuru, ligin ikinci yarısında Fatih Terim’in saha kenarında olacağını belirterek, “Sakatlığı bulunan arkadaşlarımız da dönecek. Ve şampiyonluk yarışındaki rakiplerimiz Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir ile kendi sahamızda oynayacağız. Şampiyon olmak istiyoruz” dedi.

Antalya kampında konuştuğumuz sarı kırmızılı futbolcu, ilk devre büyük maçlarda bazı hatalar yaptıklarını ve olağanüstü talihsizlikler yaşadıklarını belirterek, “Örneğin F.Bahçe maçı, kazanbileceğimiz bir karşılaşmaydı. Ama ne yazık ki berabere kaldık. Sahamızda oynayacağımız önemli maçları bu kez kazanıp mayısta mutlu sona ulaşmak, şampiyon olmak istiyoruz” dedi.

Gol için elimden geleni yapıyorum

Galatasaray’daki hedeflerine henüz ulaşmadığını vurgulayan Onyekuru, “Gelmeden önce tabii ki hayallerim vardı. Başarılı olmak ve şampiyonluk yaşamak... Ama şu anda ilk yarıyı oynadık. İkinci yarıyı oynadıktan sonra göreceğiz hayallerimin gerçek olup olmadığını. Gol atma anlamında da elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İlk yarıda da yapmaya çalıştım. Umarım 2. yarıda daha iyi performansla daha fazla gole katkıda bulunurum” dedi.

Santrfor oynadığında etkisiz kaldığı eleştirilerini de yanıtlayan Ganalı, “Eleştirilmeyen bir futbolcu yoktur. Ama bu tip eleştirilere cevap vermekten ziyade, sahada cevap vermek daha mantıklı” dedi.

Henry Onyekuru: Terim kulübeye dönecek, şampiyonluk bizim olacak

 

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