Hedef ortak: "Kazanarak Rusya'ya veda etmek!"
Belçika, Fransa'ya kaybetti. İngiltere ise Hırvatistan'a... Üçüncülük maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gareth Southgate ve Roberto Martinez, Rusya'dan kazanarak ayrılmak istediklerini belirtti.
NDTV Sports'un haberine göre, Southgate ve Martinez'in hedefi ortak: Kazanarak Rusya'ya veda etmek!
Gareth Southgate'in açıklamaları şu şekilde...
"Dürüst olmak gerekirse, bu maçı kimsenin oynamak istemediğini düşünüyorum. Ama şöyle de bir gerçek var, 1966'dan sonra kupayı en iyi yerde bitirme şansına sahibiz. Herkesin bu takımdan onur duyacağı bir şekilde Rusya'ya veda etmek istiyoruz. Bu formayı her giydiğimizde gururla oynarız, kazanmak için oynarız."
Roberto Martinez ise şunları söyledi...
"Olabilecek en yüksek yerde kupayı noktalamak istiyoruz. Bu oyuncular bunu çoktan hak etti. Her zaman elinize Dünya Kupası'nda üçüncü olma fırsatı geçmez, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Kabul etmeliyim ki, final maçı olmadığı için motivasyon sorunumuz olacak ama önemli bir maç olduğunu kabul ederek hazırlanıyoruz."
Belçika ile İngiltere arasındaki üçüncülük maçı, yarın saat 17:00'de oynanacak.
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