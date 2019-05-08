Hazırlık maçında rakibimiz Özbekistan!
A Milli Takım, 2 Haziran’da Antalya’da Özbekistan ile hazırlık maçı yapacak.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’ne 2’de 2 yaparak başlayan A Milliler, Hector Cuper yönetiminde 2022 Dünya Kupası elemeleri hazırlıklarına başlayan Özbekistan ile Antalya'da bir hazırlık maçı oynayacak.
Özbekistan ile Türkiye, bu maçla tarihlerinde ilk kez karşı karşıya mücadele edecek.
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