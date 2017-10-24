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Hayalet adam! Büyük hayal kırıklığı...

Cezalı Babel’in yokluğunda Medipol Başakşehir maçında ilk 11’de forma giyen Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Lens, rakip kaleye ne isabetli şut atabildi ne de isabetli orta yaptı.

Hürriyet Haber
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Cezalı Babel'in yerine ilk 11'de şans bulan Lens yine sınıfı geçemedi. Geldiğinden bu yana beklentileri karşılayamayan Hollandalı, dün sahada kaldığı 59 dakikada ne isabetli şut attı ne de isabetli orta yapabildi.

Maçta 20 isabetli pas ve 5 ikili mücadele kazanma dışında etkili olamayan Lens, geçen sezon F.Bahçe'deki performansının gerisinde kaldı. Lens, geçen hafta G.Birliği maçını da sıfır isabetli şut ve sıfır orta ile tamamlamıştı.

BERBAT TABLO
Hollandalı yıldız, F.Bahçe ile 36 maçta 5 gol atıp, 16 asist yapmıştı. Beşiktaş ile 7 maça çıkıp 1 kez ağları havalandıran Lens, sadece 2 isabetli şut atabildi. Bu sezon sadece bir kez 90 dakika oynayan 29 yaşındaki yıldız, 1,5 milyon Euro'ya Sunderland'den kiralanmış, sonrasında ise bonservisine 4 milyon Euro'ya ödeneceği açıklanmıştı.

0 isabetli şut
0 isabetli orta
20 isabetli pas
2 şut pası (Sabah)

Medipol Başakşehir
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