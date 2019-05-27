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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AJANSLAR
27.05.2019 - 08:25, Son Güncelleme:

Hatayspor tarih yazdı, İlhan Palut'un turu olay yarattı

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Hatayspor tarih yazdı, İlhan Palut'un turu olay yarattı

Spor Toto 1. Lig Play-Off yarı finalinde Adana Demirspor’u son saniyede gelen mucizevi golle eleyerek finale yükselen Hatayspor'da büyük sevinç yaşanıyor. Gol sonrası sevinciyle olay olan teknik direktör İlhan Palut, "İnandık ve maçı çevirdik" dedi.

Spor Toto 1’inci Lig Play-Off yarı finalinde Adana Demirspor’u eleyerek finale yükselen Hatayspor’un teknik direktörü İlhan Palut, ilk yarıdan sonra maçı çevirebileceklerini bildiklerini belirterek, "İnandık ve maçı çevirdik" dedi.

Karşılaşma sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, şöyle konuştu:

0-0lık ilk maçtan sonra söylediğim gibi bizim için bıçak sırtı bir skordu. Bir avantaj elde edememiştik, şöyle düşünebiliriz; ilk yarısı 0-0 biten bir maçın ikinci yarısını Antakyada oynayacaktık. Maça etkili başladık ve Adana Demirspora göre futbolun doğrularını sahaya daha iyi koyan takımdık ama son pas, son vuruş tercihleri bizi golden uzak tutarken, Adana Demirspor ilk karşı atağında pozisyona girmeden golü attı. Bu hem takımımızda, hem de tribünlerde bir gerilme yarattı ve bunun önüne geçmemiz zor oldu. Ama yine oyunun hakimi olarak sürdürdük. İkinci yarı hücum gücümüzle bu maçı çevirebileceğimizi biliyorduk ve inanmıştık, çünkü birçok maçı geriden gelip çevirdiğimizi sizlerde biliyorsunuz. 2 tane kıl payı ofsaytla hakemin dediğine VARdan dönen pozisyon ve iki tane de nizami golle skor üstünlünü elimize aldık. Çok talihsiz bir gol yedik, standardımızın dışında bir gol yedik. Herkesin her şeyin bittiğini düşündüğü anda ne oyuncularım maçı bıraktı, ne de Allah bizi bıraktı. Çok şükür! Maçı çevirmek için neyimiz varsa son bir yüklenmeyi daha yapıp skoru bulduk.

Sosyal medyayı salladı

İlhan Palut'un son gon sonrası sevinci yayıncı kuruluş kameralarına yansırken bu anlar sosyal medyada oldukça beğeni topladı.

Final perşembe günü

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig play-off finalinin oynancağı stat ve müsabaka saati açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasındaki final maçı 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.

Gerginlik yaşandı

Hatayspor - Adana Demirspor maçının ardından konuk takım taraftarları ile polis arasında arbede yaşandı.

Arbede sırasında polis, olaya karışan taraftarlara biber gazı ile müdahale etti. Olayda bir Adana Demirspor taraftarı ile iki polisin de yaralandığı öğrenildi. Çıkan tartışma kısa sürede arbedeye dönüşürken emniyet güçleri olaya anında biber gazı ile müdahale etti. Yaralıların ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılmasının ardından polis, olayı kontrol altına aldı. 

Olayla ilgili güvenlik güçlerince soruşturma başlatıldı. 

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