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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
09.01.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Hatay teknik patronu Palut, transfer müjdesini verdi!

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Hatay teknik patronu Palut, transfer müjdesini verdi!

Spor Toto 1. Lig’in devre arasında hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Hatayspor’da Teknik Direktör İlhan Palut, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

1. Lig’in yıllardır bekledikleri bir lig olduklarını belirten Palut, “Hatayspor çok mücadele etti bir üst lig adına. Adaptasyonumuzu az kayıpla sağlamak istiyorduk. İlk 5 haftada 4 puan alabildik fikstürde bizi zorladı. Daha sonra bu ligde mücadele etme şartlarını takımım öğrendi ve geri kalan 12 haftada güzel sonuçlar aldık. İlk yarı bitirdiğimiz yer, yeni çıkan takım için güzel. Oyunlara baktığımız zaman puan daha da yüksek olabilirdi. Sorumluluk beklenti arttı. Daha çok çalışıp bu yerimizi koruyup daha üst sıraları hedeflemeliyiz” diye konuştu.

“Kısa vadeli hedefler koyuyoruz”

Takımın hedefleri hakkında konuşan İlhan Palut, “Şu anda 5. sıradayız ve hedefimiz 4. olmak. 4. olunca 3. olmak. Öyle ilerlemek istiyorum. Kısa vadeli hedefler koymak istiyorum. Takımı baskı altına almak istemiyorum. En iyisini, en iyi mücadeleyi yapıp sonuçlara göre ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacağız. Biz de Hatayspor ve Hatay halkı için en iyisini istiyoruz” dedi.

“Bir forvet alıyoruz”

Orta sahada Yılmaz Özeren ile yolları ayırdıklarını belirten 42 yaşındaki teknik adam, “Takım içerisinden telafi etmenin yollarını arıyoruz. Nimaga’yı sakatlığından dolayı ilk yarı kullanamadık. Ona tekrardan bakacağız. Oraya bir transfer yapmayacağız. Forvet alacağız. Mirkan, ilk yarıyı sakatlıkla geçirdi. Hamza orada oynadı. Kaliteli bir forvet oyuncusu alıyoruz. Sadece 1 transfer yapacağız ama orta sahaya da yaparsak iki transfer düşüncemiz var” şeklinde konuştu.

“Taraftar bizi her şartta destekledi”

Ligin ilk yarısında Hatayspor taraftarının her şartta takımı desteklediklerini anlatan Palut, “Onlar şu anda memnun. Kupada Başakşehir ile eşleştik. Bunun heyecanını yaşıyorlar 2. yarı daha zor geçecek. Hatayspor için elimizden gelen mücadeleyi sergilemeye devam edeceğiz. Lig bizim için daha önemli. Kupada da oyuncularımın gösterdiği mücadeleye saygı duyuyorum. Kupayı şehrimizin duyacağı bir heyecan olarak bakıyorum. Başakşehir’i ağırlayacağız. Taraftarımızı sevindiren bir platform. Kupamı lig mi diye düşünmeden yüzde yüz lig derim” ifadelerini kullandı.

“Başakşehir en formda ekip”

Başakşehir’in en formda ekip olduğunu dile getiren İlhan Palut, “Kadrolarını da güçlendirmeye çalışıyorlar. Ama kupayı çok önemsemiyorum demek teslim olacağız anlamına gelmiyor. Şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Ben sadece maç için değil mentalite olarak ligin daha önemli olduğunu söylemek istedim” dedi.

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