Hasan Şaş'tan sonra sıra onda! Son bomba...

Sarı kırmızılı takımda 4. Fatih Terim dönemi başladıktan sonra en çok merak edilen konulardan biri tecrübeli teknik adamın yardımcılarının kim olacağıydı.

İlki Levent Şahin oldu. Bir dönem G.Saray forması giyen Elmander’den halen yanıt gelmedi. Hasan Şaş ve Ümit Davala konusunda ise sıkıntı olmadığı biliniyor. Taffarel için de Fatih Terim görüşmelerini sürdürüyor. Bütün bunlar yaşanırken asıl bomba Didier Drogba’da patladı.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kitabında Galatasaray’daki yıllarıyla ilgili, “Galatasaray güçlü bir takımdı ve “İmparator” lakaplı Teknik Direktörleri Fatih Terim, dünyadaki en iyi Teknik Direktörlerden biri olmasının yanında, bir Türk takımıyla Avrupa kupası kazanmış tek Teknik Direktördü. Terim’in müthiş bir karizması vardı” cümlelerini yazan efsanevi futbolcu, kendisine yapılan teklife olumlu yaklaştı.

Şu anda aradaki küçük pürüzler masaya yatırıldı. Kısa bir süre içinde de resmi açıklama gelmesi bekleniyor. (Akşam)