Hasan Şaş'a ceza gelecek mi? Yanıtı...
Galatasaray-M.Başakşehir maçının devre arasında soyunma odası koridorunda yaşanan olaylar, hakem ve temsilci raporlarında yer almadı. Bu nedenle de herhangi bir ceza söz konusu değil.
Galatasaray-M.Başakşehir maçına damga vuran olaylardan biri Arda Turan ile Hasan Şaş arasında yaşanan gerginlikti. Arda’nın sarı kart görmesiyle sonuçlanan olay şöyle gerçekleşti:
Devre arasında soyunma odasına giderken hakem Halil Umut Meler’in yanına yaklaştı ve şöyle dedi: Hocam, bize en küçük harekette kart gösteriyorsun, adamlar ayağımıza basıyor sesini dahi çıkarmıyorsun. Allah için taraftardan etkilenme, maçı adil yönet. Arda’nın bu siteminin sebebi, ilk yarıda Donk’un ayağına basmasına hakem Meler’in faul düdüğü çalmamasıydı.
"SEN NE DİYORSUN, BURASI ARENA"
Hakem, duymamazlıktan gelip yoluna devam etti. Ama Arda bir cevap almaya kararlıydı: "Ben konuşurken yüzüme bak hocam!"
Bu sözleri duyan Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş, Arda’ya çıkıştı:
"Sen ne diyorsun? Burası Arena! Siz kimsiniz…"
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdurrahim Albayrak araya girip, Şaş’ı uzaklaştırmak istedi. Ancak Şaş çok sinirlenmişti. Albayrak’a karşı koydu, kolunu sıkıp morarttı. Daha sonra çevredekiler Şaş’ı sakinleştirirken, hakem Meler Arda’ya sarı kart gösterdi. Bu sırada maçta görevli olan polisler Hasan Şaş’tan alkol muayenesi isterken, yaşanan olaylar hakem ve temsilci raporlarında yer almadı.
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