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Futbol
AA
13.12.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

Hasan Kartal: "Zoru kolaya taraftarlarımız çevirecek..."

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Hasan Kartal: "Zoru kolaya taraftarlarımız çevirecek..."

Süper Lig'in 15. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak Çaykur Rizespor'da, kulüp başkanı Hasan Kartal, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hasan Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son maçta İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında aldıkları mağlubiyeti hak etmediklerini, iyi oynamalarına rağmen tartışmalı bir gol ile 1-0 kaybettiklerini belirtti.

Hasan Kartal, kulüp yöneticilerinin, teknik ekibin ve futbolcuların yaptıkları hatalardan sonra eleştirildiği gibi hakemlerin de hakkında bazı yaptırımların olması gerektiğini savundu.

Geçmişi unutup Kasımpaşa maçına odaklanmak zorunda olduklarına işaret eden Kartal, "İç saha maçlarında seyircimizin önemli desteğini görüyoruz. Bu maçta da onlara çok ihtiyacımız var. Kasımpaşa yeni hocası ile alt sıralardan kurtulmak istiyor. Biz de rakibimizin yaklaşmasına izin vermemeliyiz. Kasımpaşa karşısında kazanarak alt sıralarla aramızdaki puan farkını artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal: Biz herkese adalet istiyoruz. Bu işin bir standardı varsa...
İsmail Kartal: "Biz herkese adalet istiyoruz. Bu işin bir standardı varsa..."

Kartal, takımın yanında yer alan taraftara teşekkür ederek, "Sezon başından bu yana her koşulda yanımızda olan bir topluluk var. Bu maçta da en büyük destekçimiz olacaklar. Tek beklentimiz bu maçta da 90 dakika sahada oyuncularımıza yardımcı olsunlar. İlk yarının bitimine üç maç kaldı ve kolay maç yok. Zoru kolaya taraftarlarımız çevirecek." diye konuştu.

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa mücadelesi, Çaykur Didi Stadı'nda saat 15.00'de başlayacak.

Hasan Kartal: Zoru kolaya taraftarlarımız çevirecek...

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