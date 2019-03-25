Hasan Ali Kaldırım'dan Şenol Güneş'e övgü
Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Moldova'yı 4-0 mağlup eden A Milli Takım'da ilk golü kaydeden Hasan Ali Kaldırım, açıklamalarda bulundu.
"Şenol hocamızın milli takımın başına geçmesiyle..."
"Güzel bir akşam oldu, güzel bir hafta geçirdik. 2'de 2 yaparak başladık. Kolay bir grupta olduğumuzu düşünmüyorum, böyle başlamak önemliydi. Şenol hocamızın milli takımın başına geçmesiyle bu kadar kısa sürede 6 puanla çıkmak başarı."
"Kısa sürede Süper Lig'e döner"
"Eskişehir halkına teşekkür ediyorum, burada oynamak ilk defa bana nasip oldu. Çok güzel bir atmosfer. İnşallah onlar da kısa sürede Süper Lig'e döner, bu taraftar bunu hak ediyor."
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