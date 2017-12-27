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Harry Kane tarihe geçti! Messi ve Ronaldo...

Tottenham Hotspur forması giyen Harry Kane, Southampton karşısında attığı gollerle gol sayısını 39’a yükseltti ve Premier Lig’de bir takvim yılında en fazla gol atan oyuncu oldu.

Hürriyet Haber
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Tottenham Hotspur’un yıldız golcüsü Harry Kane, Southampton karşısında attığı iki golle Premier Lig tarihine geçmeyi başardı. 22, 39 ve 67. dakikalarda rakip ağları sarsarak gol sayısını 39’a yükselten Kane, böylece Premier Lig’de bir yılda en çok gol atan oyuncu unvanını kazandı.

Bir önceki rekor ise 36 golle Alan Shearer’da bulunuyordu.

İngiliz milli futbolcu, 2017'de tüm kulvarlarda attığı gol sayısını da 56'ya yükseltti. Kane böylece 54 gol kaydeden Lionel Messi, 53'er kez fileleri havalandıran Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo ve Edinson Cavani'nin önünde Avrupa'da 2017 yılının en skorer futbolcusu olmayı başardı.(TümSpor)

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