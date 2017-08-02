Hamzaoğlu'ndan flaş sözler! Ndiaye, Selçuk İnan'ın...

Ndiaye ve Galatasaray’ın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, yakından tanıdığı eski oyuncusu için önemli ifadeler kullandı. Galatasaray’ın Ndiaye için ödeyeceği 7.5 milyon euroluk bonservis bedeli fazla astronomik bulunup tartışılırken Hamza Hamzaoğlu sürpriz bir çıkış yaparak “ Ndiaye bu parayı çıkartır. Galatasaray karşılığını fazlası ile alır. Zamanla bunu göreceksiniz. Ndiaye Galatasaray için çok doğru bir seçim” ifadesini kullandı.

Galatasaray Kulübünün, Ndaiye için Hamza Hamzaoğlu’nu Mayıs ayında arayıp Senegalli futbolcu için bilgi aldığı da ortaya çıktı.

Galatasaray’ın yeni transferi Badou Ndiaye’yi, eski hocası Hamza Hamzaoğlu su sözlerle anlattı...

- Ndiaye, Galatasaray’ın bu sezon yaptığı transferlerin arasında en iyisi. Ben Ndiaye'yi tanıdığım için bunu söylüyorum. Diğerlerinin haklarını yemek istemem ama benim düşüncem bu yönde. Galatasaray çok doğru bir karar verdi.

- Zaten daha önce Galatasaray Kulübü sezon devam ederken beni aramıştı. Sportif Direktör Cenk Ergün, benden Ndiaye hakkında bilgi almıştı. O zamanda gerekenleri söylemiştim. Ndiaye, çok çalışkan, dürüst, düzgün ve sahada her şeyini veren bir oyuncu. Futbolu da bilerek oynayan, yorumlayarak oynayan bir oyuncu. Galatasaray’ın şu anda orta saha hattında ihtiyacı olan bir oyuncu”

PARASINI ÇIKARTIR

Tudor’un ‘Şampiyonluk hamlesi olabilir” ifadesi kullanıp Galatasaray’ın Ndiaye için ödeyeceği 7.5 milyon euroluk bonservis bedeli hatırlattığımızda ise Hamza Hamzaoğlu hemen araya girdi ve “Beni bilirsiniz, büyük rakamlı transferlere karşıyım. Ama doğru yere veriliyorsa, hiçbir şey demem. Ndiaye bu parayı çıkartır. Ben bu bonservis bedellerinin doğru yere verilmesinde sakınca görmüyorum. Ndiaye de doğru bir hamledir. Göreceksiniz Galatasaray bu ödediği rakamın karşılığını fazlasıyla alır ve bu verilen parayı çıkartır. Zamanla bu dediğimi daha iyi anlayacaksınız”



Ndiaye’nin, hangi mevkiide daha efektif oynadığı hakkında ise Hamza Hamzaoğlu, Senega yıldızın hem 8 hem de 10 numara pozisyonunda oynayabildiğini söyledi.

Ancak Hamzaoğlu önemli de bir uyarı yaptı: “Ndiaye’nin 8 ya da 10 numara, nerede oynayacağını Tudor bilir. Bu hocanın kararı. Selçuk ile birlikte Ndiaye dinamik, hem top kullanan, hem oyunu yönlendiren, yöneten, hücumu da dönüşümlü olarak destekleyen bir ikili olabilirler. Onların form durumları önemli. Bunun da değerlendirmesini de mutlaka Tudor yapar.

10 numara olarak da oynayabilir. Gol bölgelerine inişleri çok iyidir. Ama o pozisyonda Wesley Sneijder’ın yaptığı işi yapmasını beklememek lazım. Wesley Sneijder ile kıyaslamaya kalkarsanız hem Sneijder’a, hem Ndiaye’ye hem de Galatasaray’a zarar vermiş olursunuz. Selçuk’a yakın bir futbolcu. Selçuk modelinde bir futbolcu. Ama Selçuk’un yerine diye düşünmemek lazım” dedi.



Galatasaray’ın yaptığı hataya da değinen Hamza Hamzaoğlu, “Maalesef hep bir Melo sevdası yüzünden Galatasaray’ın 2 senesi heba oldu. Dünya kadar paralarda heba oldu. Hep bir Melo-Selçuk ikilisi olmaz. Bilal de Galatasaray’da fena işler yapmadı. Selçuk-Ndiaye oynayabilir. Tolga-Ndiaye ikilisi de olur. Üçü bir arada da oynayabilir. Bunu form durumları belirler. Ndiaye Galatasaray için doğru bir seçimdir. Ben hem Ndiaye hem de Galatasaray adına sevindim" dedi.