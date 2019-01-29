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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.01.2019 - 17:13, Son Güncelleme:

Hamsi şöleninde Ünal Karaman izdihamı

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Hamsi şöleninde Ünal Karaman izdihamı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın katıldığı hamsi şöleninde izdiham yaşandı.

Trabzon'un Vakfıkebir Belediyesi ve Vakfıkebir Trabzonsporlular Derneği tarafından hamsi şöleni organize edildi. Etkinliğe Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Özer Bayraktar, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yardımcısı Hüseyin Çimşir ile birlikte genç oyunculardan Tunahan, Sefa Kara ve Ali Osman katıldı.

Vakfıkebir Hükümet Konağı önünde düzenlenen hamsi şölenine İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon AK Parti eski Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhamet Balta, Siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve taraftarlar katıldı.

Tezahüratlar eşliğinde alana giren Ünal Karaman ve futbolcular yoğun ilgiyle karşılandı. Açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Hasan Bahadır, Trabzonspor'un bayrağını bundan sonra gençlerin taşıyacağını vurgulayarak, Ünal Karaman'ın gelmesiyle Trabzonspor'un yerli ve milli olduğunu ifade etti.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, taraftarlar olarak birlik ve beraberlik içerisinde kaynaşmalara her zaman ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Trabzonspor bizin ortak sevdamızdır, siyaset üstüdür. Trabzonspor Türkiye'de eğilmeden dik duruşun simgesidir. Trabzonspor, Trabzon halkının gururu ve ortak değeridir" dedi.

Tezahüratlar eşliğinde konuşmasına başlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise taraftarlarla her zaman gurur duyduklarını belirterek, "Aranızdan hiçbir zaman ayrılmadık. Gönlüm her günü başka mahalle ve ilçelerde yaşamaktan yana. Trabzonspor tesislerinin kapıları her zaman sizlere açıktır" diye konuştu.

Emekli Öğretmen Fahrettin Günaydın'ın Ünal Karaman adına yazdığı şiiri okumasının ardından şölen hamsi ikramıyla sona erdi.

Hamsi şöleninde Ünal Karaman izdihamı

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