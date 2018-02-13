Hami Mandıralı eskisi gibi! Gol şov
Almanya'nın en önemli 30 takımının katıldığı TarkaCup Stuttgart Kapalı Salon Futbol turnuvasında Milli takımın ve Trabzonspor'un yıldızı Hami Mandıralı 11 golle gol kralı oldu.
Avrupa'da top koşturan yıldız Türk futbolcularının oluşturduğu Onuk Sportsmanagement takımında uzaktan ve sert şutları ile tanınan Hami Mandıralı Almanya Kapalı Salon Turnuvası'nın en iyi golcüsü seçildi.
Onuk Sportsmanagement takımında Kaan Alkaya, Tahsin Engin, Mehmet öztürk, Ekrem Onuk, Yavuz Onuk, Hüseyin Çalhanoğlu, Ahmet Genç, Sefer Baykuş, Ahmet Genç yer aldı. TarkaCup Kapalı Salon Futbol turnuvasını izlemeye gelen 5 bini aşkın futbolsever Hami Mandıralı'nın çalım ve futbol şovunun ayakta alkışladılar. Hami Mandıralı, Almanya'Da her yıl düzenlenen kapalı salon turnuvasına büyük ilgi olmasından mutlu olduğunu belirtirken Türkiye'de de böyle bir turnuvanın yapılmasının şart olduğunu belirtti. Hami Mandıralı "30 takımın katıldığı turnuvada Avrupa'da top koşturmuş eski efsane oyuncuların yer alması ve tribünlerin dolması bizleri mutlu etti. Kapalı Salon turnuvası hem oynayanlara hem de izleyenlere keyifli oldu. Çünkü bu turnuvada futbolun içinde bulunan tüm özellikler sergilendi. Rakip takımlara 11 gol atarken büyük keyif aldım. Her şeyden önemlisi Türkiye'yi gururla temsil ettik" de
Yorumları Göster
Yorumları Gizle