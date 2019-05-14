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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
14.05.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

Haluk Yıldırım: "Kim hak ederse, daha iyi basketbol oynarsa finali oynasın"

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Haluk Yıldırım: "Kim hak ederse, daha iyi basketbol oynarsa finali oynasın"

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda ‘basketbol sohbetleri’ programı düzenlendi.

Programa konuşmacı olarak TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, TBF MHK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kennerman, Basketbol yazarları Gökhan Türe, Ümit Avcı ve Gökhan German katıldı. Program öncesinde açıklamalarda bulunan Yıldırım, final four’u değerlendirdi. 

“Hak eden takım finale çıksın” 

Hafta sonu İspanya’da final four oynanacağını dile getiren Yıldırım, “Bütün basketbolseverlerin takip edeceği bir yarışma olacak. Açıkçası Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko yarı finalde karşılaşacak, heyecanlıyız. İki Türk takımından biri final oynayacak. Tabii ki kim hak ederse, daha iyi basketbol oynarsa finali oynasın diye düşünüyoruz. Finalde de kim çıkarsa çıksın bütün Türkiye ve dünyadaki Türk basketbolseverlerin desteği arkasında olacaktır. Burada Türk basketbolunun, kulüplerin başarısı olarak görüyoruz. İki takımımıza hafta sonunda başarılar diliyorum. İnşallah hak eden takım finale çıkar ve Türk basketbolunu en iyi şekilde temsil eder” açıklamasını yaptı.

Haluk Yıldırım: Kim hak ederse, daha iyi basketbol oynarsa finali oynasın

“İlk defa eleme grubunu geçerek dünya kupasına katılan bir milli takımımız var” 

Geçen sene 6 olan yabancı kuralını bu sene 5’e düşürdüklerini ifade eden Yıldırım, “Biraz daha bekleyip, gözlemlemek lazım. Türk oyuncular da artık rol almaya başladılar. Bu bizim için sevindirici. Biz milli takım açısından bakıyoruz. İlk defa eleme grubunu geçerek dünya kupasına katılan bir milli takımımız var. Dünya kupasına katılmayı hak ettik. Ayrıca bir jenerasyon değişikliği var. 24-25 yaşında genç oyuncularımız buraya taşıdılar. Bizim ve kulüpler açısından sıkıntılı dönem var. Hem Euroleague hem lig maçları aynı döneme denk geldi. Bunun mutlaka düzeltilmesi lazım” diye konuştu. 

“Olimpiyatlara katılım hakkı elde edersek bizim için tarihi bir başarı olur” 

Şu an tek hedeflerinin dünya kupası olduğuna vurgu yapan Yıldırım, “Temmuz ayının başından itibaren takımımızı toplayacağız. NBA’deki oyuncularımız da bize katılacaklar. Tam takım olarak hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Burada herkese güveniyoruz. Türk basketbolu açısından çok önemli bir dünya kupası oynayacağız. Olimpiyatlara katılım hakkı elde edersek bizim için tarihi bir başarı olur. Onun dışında Avrupa kıtasından iki takım olimpiyatlara direk katılacak. Direk katılamasak bile hedeflerimizden bir tanesi olimpiyat elemesi oynamak” şeklinde konuştu. 

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