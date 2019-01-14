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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
14.01.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

Haluk Şahin: "Kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz"

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Haluk Şahin: "Kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz"

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Ziraat Türkiye Kupası'nda Balıkesirspor Baltok ve Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile yapacakları maçlardan iyi sonuçlarla ayrılarak, sezonun ikinci yarısına kaldıkları yerden devam etmek istediklerini söyledi.

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti. Antalya kampına getirilen genç oyuncuların takıma adapte olmaları konusunda epeyce yol alındığını ifade eden Şahin, "Genç oyuncularımız, bizim geleceğimiz. Kampta iyi çalıştılar, uyum sağlamaya gayret gösterdiler. Balıkesirspor maçının ardından teknik heyetimiz bu oyuncuların A takım kadrosunda devam edip etmeyeceğe karar verecek." diye konuştu.

- Altyapıdan 4 genç oyuncu daha kadroda

Altyapıdan yeni oyuncuların da antrenmanlara katılacağını kaydeden Şahin, "Trabzonspor 21 Yaş Altı Takımı futbolcuları Tayyip Ebrar Cumhur, Tunahan Ergül, Kerem Baykuş ve Behlül Aydın, A takım ile idmanlara çıkmaya başlayacak. Bu oyuncuların da sürekli A takımda olup olmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak." ifadelerini kullandı.

Ligin ikinci yarısına Balıkesirspor Baltok ile çarşamba günü sahalarında yapacakları maçla başlayacaklarını ifade eden Şahin, "Trabzonspor, hedefleri olan bir takımdır. Kupada da hedeflerimiz, hasretimiz var. Yolumuza devam etmemiz için kazaya uğramak istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ligin ilk yarısında özellikle son haftalarda gösterdikleri performansla çıkışa geçerek ikinci sıraya yükseldiklerini ve zirve yarışının içinde yer aldıklarını vurgulayan Şahin, "Balıkesirspor Baltok ve Medipol Başakşehir maçlarıyla kupa ve ligde iyi sonuçlar alarak ikinci yarıya da kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Biz şu anda bu maçlara odaklandık. Taraftarlarımız bizlere güvensin." şeklinde konuştu.

Haluk Şahin, Trabzonspor'un Slovak oyuncu Juraj Kucka'nın İtalya'nın Parma Kulübüne transfer olacağına yönelik haberlere ilişkin olarak ise iki kulübün görüşmelerinin olumlu şekilde sürdüğünü belirterek, transferin netleşmesinin ardından bu konuda açıklama yapacaklarını sözlerine ekledi.

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