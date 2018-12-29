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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
29.12.2018 - 11:59, Son Güncelleme:

Haluk Şahin: 'İthal değil, ihraç yapalım'

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Haluk Şahin: 'İthal değil, ihraç yapalım'

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak, "İthal değil, ihraç yapalım" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısını 29 puanla ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililerde, Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, ilk yarıda özellikle son haftalarda alınan başarılı sonuçların ardından şehrin havasının değiştiğini söyledi. Şahin, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, “Üzerine koya koya, yavaş yavaş gidiyoruz. Bina yaparken önce sömeli, sonra betonu, tuğlayı, sıvasını yapıyoruz. Bu olayı bir inşaat gibi düşünelim. Bir bina bir anda ortaya çıkmıyor” diye konuştu.

TRABZONSPOR’UN GERÇEKLERİ BELLİ”
Devre arası transfer döneminde A takıma takviyeleri altyapı ve 1461 Trabzon’dan gelecek oyuncularla yapmayı planladıklarını da aktaran Haluk Şahin, altyapının önemine dikkat çekerek, “Maddi anlamda kulübün içinde bulunduğu bir zorluk var. Biz bu kulübün geleceğini kurtarmayı amaçlıyoruz. Bunu yaparken de takımı üst sıralarda tutmayı hedefliyoruz. Trabzonspor hedefsiz olmaz. Hem takımı üst sıralarda tutup hem de borç ödemek, en güzeli olur. Pahalı transferler yaparak kulübü yeniden zarara uğratırız. Aynı sıkıntıların yaşanmasını istemiyoruz. Bizim hedefimiz yarışın içerisinde olmaktır. Her maça üç puan için çıkıyoruz. Yeneriz, kaybederiz, berabere kalırız. Sonuçta futbol bu. Her türlü sonuca açık. Burada amaç; sahada mücadele eden, oyunu her yönüyle güzel bir şekilde ortaya koyan takım oluşturmaktır. Elbette eksiklerimiz var lakin buna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bütün bunların yanında bizim için en önemli konu altyapıdır. Orayı işleyen ve üreten bir merkez haline dönüştürmektir. Bu konuda bayağı bir mesafe katettik. Bugünden yarına bazı şeyleri değiştiremezsiniz. Ama doğru planlayabilirsiniz. Trabzonspor’un gerçekleri belli. İthal değil, ihraç yapalım. Elbette mevcut kadroda tecrübeli futbolcular da olacak. Olacak ki altyapıdan gelen çocuklarımız da onlarla birlikte gelişecek. Başka yerlerde çözüm aramaya gerek yok. Deyim yerinde ise yağ, tuz, un her şey bizde var. Ustamız da var. Geriye güzel bir şekilde ekmeği yapmak kalıyor” ifadelerini kullandı.

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