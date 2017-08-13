Halit Şahin, Trabzonspor için yürüyor

Süper Lig'in 2010- 2011 sezonunda Fenerbahçe ve Trabzonspor 82 puan toplamış ve Fenerbahçe averajla birinci sırada yer almıştı. Türkiye Futbol Federasyonu, sarı- lacivertli kulübün şampiyonluğunu tescil edip, Trabzonspor'u da ikinci ilan etmişti. Trabzonspor camiası şike iddialarını dile getirerek 2010- 2011 yılının şampiyonluğunun kendilerine verilmesini istemişti.

Kupanın Fenerbahçe'ye haksız yere verildiğini iddia eden 39 yaşındaki Halit Şahin yaşanan tartışmaların üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen protesto için Trabzon'dan, İstanbul'a yürümeye karar verdi. 42 gün önce Trabzon'dan yola çıkan Şahin, bugün Düzce'ye ulaştı. Şahin, 'Sporda Adalet' ismini verdiği yürüyüşünün 900 kilometrelik kısmını tamamlayarak Düzce'deki Trabzonspor taraftarlarıyla bir araya geldi.

Halit Şahin yürüyüşü ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"42 gün önce Trabzon'dan İstanbul'a doğru yola çıktım. Sonra Ankara'ya doğru gideceğim. Öncelikle temiz Türkiye temiz spor diyoruz. Adaletsizliklere ses getirmek için önce futbol federasyonuna sonra Ankara'ya sayın Cumhurbaşkanımıza derdimi anlatmak için gidiyorum. Trabzonspor'un bir kupa davası var. 2010- 2011 sezonuna ait şampiyonluk kupamız var. Şu anda Fenerbahçe müzesinde duruyor. Bununla ilgili sayın Demirören'den bir talebim olacak. Futbol federasyonuna bunun için gidiyorum. Günde 25 kilometre yol alıyorum. Sırtımda 20 kilogram yükle hiç araç kullanmadan yol alıyorum."

Açıklamalarının ardından tek kişilik eylemine devam eden Halit Şahin, sırt çantasına asılı Trabzonspor flaması ve '80 günde devr-i adalet', yazılı pankartıyla İstanbul'a doğru yola çıktı.



