"Hakemlerimiz Avrupa’nın en iyileri"
Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Recep Ankaralı, Hürriyet’e özel açıklamalarda bulundu.
“EuroLeague’de 3, FIBA’da 14 Türk hakem görev yapıyor. Ülkemizdeki lig maçlarını zaten yeteri kadar iyi yönetiyoruz. Sonraki hedefimiz Avrupa ve dünyadaki en iyi maçlar. Biz de bu yönde ilerliyoruz.”
Türk hakemliğinin yükselişte olduğunu vurgulayan Ankaralı, “Takımlarımızın olduğu ya da olmadığı her turnuvada hakemimiz var. Benim hakemlerim şu anda Avrupa’nın en iyileri... Şu anda 14 profesyonel hakemimiz var” dedi. Halen EuroLeague’de 3, FIBA’da 14 Türk hakemin görev yaptığını belirten Ankaralı, şöyle devam etti:
· “Ligde zaten iyi yönetiyoruz. Maçlardaki tüm kararlar görüntüleri kayıt altına alınıp inceleniyor. Ligden sonraki aşamada hedefimiz, Avrupa ve dünyadaki en iyi maçlar. MHK olarak hedefimiz Tokyo 2020 Olimpiyatları’na hakem göndermek ve orada final.”
· Recep Ankaralı hakemlerimizin geçen sezon toplam 6 turnuvaya gittiğini ve bunların dördünde de final yönettiklerini dile getirdi.
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