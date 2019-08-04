Finalde İspanya'ya mağlup olan Milliler, Avrupa ikincisi oldu
Yunanistan'da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, finalde karşılaştığı İspanya'ya 57-53 mağlup oldu ve turnuvayı ikinci tamamladı.
Volos kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonada Milli Takım, yarı final müsabakasında Slovenya'yı 72-64 yenerek adını finale yazdırmıştı.
Final maçının ilk yarısını önde tamamlayan Milliler, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamayınca şampiyonluğu İspanya'ya kaptırdı.
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