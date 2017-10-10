Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 6 Ekim’de resmi internet sitesine koyduğu ceza talimatı değişikliğiyle, disiplin ihlallerinin demeç ile ilgili kısmında yeni uygulamaya gitti.

Değişiklik için kararın Fenerbahçe-Beşiktaş maçından önce alındığı belirtilse de aynı tarihte BAL Ligi’ni de görüşen TFF’nin bu statüyü hemen yayınlarken, disiplin yönetmeliğini yaklaşık 20 gün sonra açıklaması şaşkınlığa yol açtı.

NELER DEĞİŞTİ?

Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesinin 1. bendinde yer alan “müsabaka görevlileri” ifadesi maddeden çıkarıldı ve 3. bendinde yeni bir madde olarak yayınlandı.

Hukukçular, bu maddeye göre kulüp yöneticilerinin demeçlerinin yoruma açık bir şekilde değerlendirilebileceği tehlikesine dikkat çekiyor. Hukukçular, artık maç sonu açıklama yapan bir yönetici “Hakem hatalı yönetti” dese dahi ceza alabileceğini öne sürüyor.

HUKUKÇULAR YORUMA AÇIK DİYOR

Disiplin talimatının 38. maddesi şu ifadeleri içeriyor:

(3) Basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla müsabaka görevlileri hakkında, bu kişileri etki altına almaya yönelik, dürüstlüklerini veya tarafsızlıklarını sorgulayan, itibarsızlaştırmaya çalışan veya bu kişileri rencide edebilecek nitelikte herhangi bir yorum ve açıklama yapılması yasaktır.