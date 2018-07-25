Hakan Ünsal: "Oyuncuların durumunu görmek önemliydi"

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği’nin düzenlediği Bolu kampı, henüz bir takımla anlaşamamış olan futbolcuları yeni sezona hazırlıyor.

Hacettepe ile oynanan hazırlık maçının ardından TPFD Başkanı Hakan Ünsal, TPFD Kamp Teknik Direktörü Emre Aşık ve derneğin Bolu kampını ziyaret eden Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, samimi açıklamalar yaptı.

Hacettepe maçının 2-0 kazanılmasının önemli olduğunu söyleyen TPFD Başkanı Hakan Ünsal, "Aslında kazanmaktan ziyade oyuncuların durumu için önemliydi. Hacettepe teknik heyeti ve yöneticilerine teşekkür ediyoruz maç teklifimizi kabul ettikleri için. Tamer Hoca’ya da teşekkür ediyoruz, bizi ziyaret etti" ifadelerini kullandı.



TAMER TUNA: "TÜRKİYE’DE BİR İLK YAŞANIYOR"

Derneğin kamp çalışmalarıyla ilgili konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Bütün oyuncuları beğendim. Burada çok iyi ve sözleşme yapamayan oyuncular var. Profesyonel Futbolcular Derneği’nin Türkiye’de gerçekleştirdiği bu olay örnektir. Avrupa’da yapılıyor ama burada bir ilk oldu. Bu kadar oyuncuya böyle bir hizmet verilmesi, yaz döneminde tatil yerine burada kamp yaparak takımlarına hazır gitmesi çok önemli. Emre Hoca’yı Hakan Hoca’yı tebrik etmek gerekir. Hakan abinin bu dernekle ilgili yaptıkları çok önemli. Bizimle de sürekli istişare halinde. Umarız gelişerek sürer çünkü bu derneğin daha da güçlenmesi, hizmet etmesi, futbolu bitirmiş zor durumda olan futbolculara yardımlar konusunda çok önemli. Profesyonel futbolculara avukatlık hizmetinden kamp hizmetine kadar görünmeyen birçok hizmet var. Bugün maçın sonuna kadar kaldım. Buradaki durumdan dolayı çok da memnunum" açıklamasını yaptı. Tamer Tuna’nın açıklamalarının ardından TPFD Başkanı Hakan Ünsal, "Tamer hocam konuya hakim, direkt yönetime alalım" diyerek eski arkadaşına takıldı.



"DAHA DA İYİ NOKTALARA GELECEK"

30 yıla yakındır bu derneğin bulunduğunu söyleyen Tuna, "25-30 senedir olan bir dernek ama şu andaki aktifliği daha farklı ve büyük bir hizmet veriyor. Şu andaki çalışmalar doruk noktası ve daha da ileriye gideceğini düşünüyorum. En önemli konu şu anda bunların gerçekleşmesi. Eski futbolcuların tabii ki maddi olarak şu anda ihtiyaçlarının olduğu noktalar var. Ama şu anda durum daha farklı. Şu anda oyuncuların milyonlar kazandığı noktada, bu duruma düşülmemesi konusunda hizmet edilmesi önemli. Emre Hoca’ya da teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.



"EMRE HOCA KESİNLİKLE İYİ YERLERE GELECEKTİR"

Futbolcuların kulüplerle anlaşması için de çalışmaların yapıldığı TPFD’de Emre Aşık’ın teknik direktör olarak transfer yapıp yapmayacağı sorusunu yanıtlayan Tamer Tuna, "Emre Hoca’yı zaten Milli Takımlardan biliyoruz. Burada da heyecanını coşkusunu görünce, kesinlikle kendisinin iyi yerlere geleceğini söyleyebiliriz. Yeni nesil hocaların Türk futboluna hizmeti çok olacak. Hakan Hoca’ya da emekleri için çok teşekkür ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.



EMRE AŞIK: "SÜPER LİG TAKIMI İÇİN NE GEREKİYORSA BURADA VAR"

Kampta teknik direktörlük yapan Emre Aşık, oyuncuların çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Oyuncular heyecanlı, ilk geldiğimizde heyecanlarını gözlerinden okuduk. Böyle bir kampı ilk kez yaşıyorlar. GPRS’inden tutun, Süper Lig takımı için ne gerekiyorsa ayrı şartlar sağlanıyor. Oyuncu grubunun istekli olması çok önemli ve şu anda inanılmaz istekliler. Onlardaki heyecanı görünce, biz de işimize sarılıyoruz. Güzel şeyler oluyor. Ama iyi şeyler olduğu zaman maalesef sorgulanıyor. Kötü şeyler olduğu zaman kimse sorgulamadan kabul ediyor. Herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Tamer hocamız geldi ve desteğini verdi bize. Kamptaki arkadaşımız Hurşit, Kahramanmaraş’la anlaştı" diye konuştu.

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