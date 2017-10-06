Hakan Ünsal: Her şey Arda Turan'a bağlı

Türkiye İzlanda karşısına Cenk Tosun ve Burak Yılmaz gibi önemli iki forvetiyle çıkıyor. Tercih doğru mu?

Cenk'i hangi pozisyonda oynatacağı önemli. Kenar hücumcusu gibi oynatabilir Cenk'i . Rakip oyuncularla ilgili öyle farklı şeyler anlatır ki Lucescu.. Siggurdson'un çocukluğunda yaşadığı bir olayın hayatını etkilediğini, bunun sahaya nasıl yansıdığını filan anlatır. Sabırlı oynamalıyız. Karşımızdaki takım geçen seferki gibi iddiasız gelmedi. Bu sefer karşımızda iddiası olan bir takım var. Soğukkanlıdır sabırlıdır İzlanda ama bizden yetenekli değildir. Lucescu bizim oyuncuların beynini bu maç için çok iyi işlemiştir.

Lucescu Cengiz Ünder ile Serdar Aziz'i 18 kişilik kadroya almadı. Bunun yanında Trabzonspor'da çok süre almayan Volkan Şen kadroda. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Son dönemin en formda oyuncusu Serdar Aziz. 18 kişilik kadroya almaması yanlış. Uzun zamandır oynamayan bir oyuncudan bahsediyoruz.

Fiziki kalitesi o kadar önemli ki artık günümüz futbolunda.. Günümüz futbolunda mental olarak sahaya hazırlamanız zaten işin olmazsa olmazı.. Sizi sahada tutan mental güç değil. Kazanmak istiyorsanız fiziksel olarak sahada diri kalmanız şart.. Emre Belözoğlu tecrübesi var, zeki ve fizik olarak iyi , götürüyor işi. Arda'dan beklenenler sadece mental açıdan hazır olması değil ayrıca fiziksel olarak maçı kaldıracak güçte olması.. En kritik soru Arda...

Volkan Şen'i niye aldın?. Oynamayan oyuncuyu niye aldın? Cengiz, o yaşyaki oyuncu bu yaştaki enerjiyi kaptacak kapasiteye sahip. O bölgenin formda isimlerinden olan Olcay tercih edilmeliydi.

İzlanda'nın Türkiye'yi zorlayacağını düşünüyor musunuz? Zorlarsa hangi bakımlardan...

Konu Türkiye ise hiçbir hesabı tutturamaz. Bizim olduğumuz yerde kimse hesap yapamaz. Biz ne yapacağız, her şey ona bağlı. Arda ne yapcak, Burak ne yapacak... Bu kadar karmaşık bir grup yok. Her şeyin olabileceği.. Biz onlardan Daha yetenekliyiz, Eskişehir'de oynuyoruz.